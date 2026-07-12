Alto turmequé: sobre ciclos que se abren y otros que se cierran

Frankenspriella Foto: . Mheo

Avanzada en Washington

La directriz de acercarse a Estados Unidos y superar los ruidos que hubo en la relación binacional durante el cuatrienio de la izquierda tendrá un paso clave. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y los ministros designados de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y de Comercio, Mauricio Gómez Amín, tienen una agenda amplia en Washington desde este lunes. Habrá encuentros con congresistas republicanos y demócratas, foros con el sector empresarial de ese país y acercamientos con el poder ejecutivo...