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Alto turmequé: sobre ciclos que se abren y otros que se cierran

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

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Redacción de El Espectador
12 de julio de 2026 - 01:00 p. m.
Frankenspriella
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Foto: . Mheo

Avanzada en Washington

La directriz de acercarse a Estados Unidos y superar los ruidos que hubo en la relación binacional durante el cuatrienio de la izquierda tendrá un paso clave. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y los ministros designados de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y de Comercio, Mauricio Gómez Amín, tienen una agenda amplia en Washington desde este lunes. Habrá encuentros con congresistas republicanos y demócratas, foros con el sector empresarial de ese país y acercamientos con el poder ejecutivo...

Por Redacción de El Espectador

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