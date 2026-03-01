Alto turmequé: sobre cuentas, disidencias y reflexiones

Efecto máximo Foto: . Mheo

Las cuentas del petrismo I

Una semana intensa se vivió en las filas del Pacto Histórico. Tras varios meses sin el grueso de la financiación que esperaban para la campaña de las legislativas, la colectividad recibió un crédito bancario que, según fuentes de ese entorno, ronda los COP 3.000 millones. Así las cosas, la gerencia y los candidatos empezaron a trabajar a contrarreloj para distribuir ese dinero, que se destinó principalmente a la logística del despliegue de testigos y eventos, como el cierre de campaña con concierto en la Plaza...