Política
Alto turmequé: sobre descertificaciones, nombramientos y anuncios

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

Redacción de El Espectador
21 de septiembre de 2025 - 01:00 p. m.
Crimen y castigo
Foto: . Mheo

Armas y narcos

Esta semana en que la Casa de Nariño volcó su estrategia a sacarle rédito a la descertificación que Estados Unidos le impuso a Colombia por lo que Washington considera es falta de resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico, se dijo que el país dejaría de comprarle armas a la potencia norteamericana. El argumento es que podría potenciarse la producción de este tipo de equipos de protección a nivel nacional o buscar otros mercados. Reporteros de este diario consultaron con diversas fuentes qué tan ejecutable es...

