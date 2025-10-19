Logo El Espectador
Política
Alto turmequé: sobre familias, fallos y números

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

Redacción de El Espectador
19 de octubre de 2025 - 01:00 p. m.
La Mona Candela
Foto: Mheo

Avanzada gavirista

La familia Gaviria está solucionando un asunto de alta carga política. El expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, está analizando la conformación de las listas al Congreso, y su hija, María Paz, quiere aspirar al Senado. Le habían propuesto que apostara por la Cámara, pero al final no tomó ese camino e incluso hay voces que aseguran que pidió la cabeza de esa plancha. Y Simón, hermano de la aspirante e hijo del exmandatario, se encuentra en diálogos con varios sectores de la colectividad intentando...

Por Redacción de El Espectador

