Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Alto turmequé: sobre izquierdas, derechas y símbolos

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción de El Espectador
26 de julio de 2026 - 01:00 p. m.
AME2538. BOGOTÁ (COLOMBIA), 24/07/2026.- El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro (c), reacciona junto a integrantes de su gabinete ministerial este viernes, a su llegada a la Casa Museo Quinta de Bolívar en Bogotá (Colombia). La espada del Libertador Simón Bolívar retornó a la Casa Museo Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá, como parte de uno de los últimos actos oficiales de Petro, que marca otro hito en la historia de la reliquia. EFE/ Carlos Ortega
AME2538. BOGOTÁ (COLOMBIA), 24/07/2026.- El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro (c), reacciona junto a integrantes de su gabinete ministerial este viernes, a su llegada a la Casa Museo Quinta de Bolívar en Bogotá (Colombia). La espada del Libertador Simón Bolívar retornó a la Casa Museo Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá, como parte de uno de los últimos actos oficiales de Petro, que marca otro hito en la historia de la reliquia. EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega

De espada en espada

Como se vio el viernes, el presidente Gustavo Petro devolvió a la Casa Museo Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá, la espada más representativa del Libertador Simón Bolívar, que desde el 7 de agosto de 2022 fue símbolo de su gobierno. Lo que no se dijo es que ahora volverá a ser exhibida dentro de un recorrido cultural que explicará a turistas y expertos la historia de esa y de una decena de espadas claves en la Independencia de Colombia. Junto a ellas se verán las dedicatorias del libro de visitantes ilustres,...

Por Redacción de El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

Alto turmeque

confidenciales de El Espectador

PremiumEE

 

Mario Reyes Becerra(8676)Hace 11 minutos
En el confidencial " En forma", creo que les sobra el comentario sobre comer acero. No había necesidad. Informar sobre el objeto de la visita de Abelardo al alcalde de Montería es lo importante. La foto lo dice todo e indica mucho de la personalidad del presidente electo. Muy bien por el fotografo.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.