Alto turmequé: sobre izquierdas, derechas y símbolos

AME2538. BOGOTÁ (COLOMBIA), 24/07/2026.- El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro (c), reacciona junto a integrantes de su gabinete ministerial este viernes, a su llegada a la Casa Museo Quinta de Bolívar en Bogotá (Colombia). La espada del Libertador Simón Bolívar retornó a la Casa Museo Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá, como parte de uno de los últimos actos oficiales de Petro, que marca otro hito en la historia de la reliquia. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

De espada en espada

Como se vio el viernes, el presidente Gustavo Petro devolvió a la Casa Museo Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá, la espada más representativa del Libertador Simón Bolívar, que desde el 7 de agosto de 2022 fue símbolo de su gobierno. Lo que no se dijo es que ahora volverá a ser exhibida dentro de un recorrido cultural que explicará a turistas y expertos la historia de esa y de una decena de espadas claves en la Independencia de Colombia. Junto a ellas se verán las dedicatorias del libro de visitantes ilustres,...