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Alto turmequé: sobre jugadas por la izquierda y por la derecha

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

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Redacción de El Espectador
07 de junio de 2026 - 01:00 p. m.
Credibilidad presidencial
Credibilidad presidencial
Foto: Mheo

Ajustes de derecha

La suerte no está del todo echada en las dos campañas que se disputan la jefatura del Estado en segunda vuelta. Y en ambos bandos tienen sus posturas. Desde las toldas de Abelardo de la Espriella les confirmaron a reporteros de este diario que la plaza pública será de nuevo determinante para evitar que los apoyos ya conseguidos se diluyan ante la confianza de los resultados obtenidos el pasado 31 de mayo. También dijeron que, para crecer, les darán más fuerza a las narrativas digitales y que el “boom” que tuvieron con...

Por Redacción de El Espectador

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Pacho(03562)Hace 10 horas
El camino de Santiago es el que le espera a AUV , pues la decisión de la corte sobre su caso saldrá, es posible, en los 15 dias siguientes al término de elecciones. No se ha notificado por el proceso electoral. OJALA,
MARIA ESCORCIA(2246)Hace 11 horas
Entonces la visita a Manta para escribir un libro? Ahora resulta que utilizará un ghostwriter. Petro nos debe una explicación creíble de esa visita, ojalá sea que estaba con su novia y no con mafiosos, mejor eso, así sea con nuestro presupuesto. Entre lo peor, siempre hay algo que aún es más peor.
William Alvarez(41808)Hace 11 horas
Vigente lo de “Hay que tomar en consideración las cosas a las que nos inclinamos más y tirar de nosotros mismos en sentido contrario como hacen los que quieren enderezar vigas” de Aristóteles. Es lo que en biología se llama HOMEOSTASIS, y que es extrapolable a la economía, sociología, universidad, gestión empresarial y doméstica, microbiota y la vida cotidiana, es decir a la política y la medicina ("Medicina es ciencia social y política no es otra cosa que medicina en gran escala" Virchow").
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