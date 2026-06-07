Alto turmequé: sobre jugadas por la izquierda y por la derecha

Credibilidad presidencial Foto: Mheo

Ajustes de derecha

La suerte no está del todo echada en las dos campañas que se disputan la jefatura del Estado en segunda vuelta. Y en ambos bandos tienen sus posturas. Desde las toldas de Abelardo de la Espriella les confirmaron a reporteros de este diario que la plaza pública será de nuevo determinante para evitar que los apoyos ya conseguidos se diluyan ante la confianza de los resultados obtenidos el pasado 31 de mayo. También dijeron que, para crecer, les darán más fuerza a las narrativas digitales y que el “boom” que tuvieron con...