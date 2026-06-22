Alto turmequé: sobre las elecciones, mundial e IA

Foto: . Mheo

La hora fija

Más allá de los relatos del oficialismo sobre no reconocer el preconteo y solo darle validez al escrutinio luego de la votación de la segunda vuelta, esta semana se reveló un dato que no es menor. En efecto, la Registraduría les confirmó a reporteros de este diario que pasadas las 5:00 p. m. ya habrá una tendencia por cuenta de la “velocidad” y “transparencia” con la que se comunicarán los resultados. Eso se traduce en que a más tardar a las 6:00 p. m. el país ya sabrá quién conducirá la Casa de Nariño por los próximos cuatro años.

Con antibalas

En estos...