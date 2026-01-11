Alto turmequé: sobre llamadas, apuestas, citas y recuerdos

Esta reunión de noviembre pasado fue la clave para la llamada Petro-Trump de esta semana: el senador Rand Paul oye las razones del embajador de Colombia Daniel García y de Óscar Gamboa (der.), que maneja las relaciones con el Congreso de Estados Unidos desde la embajada.
Luego de que se apaciguaran las relaciones entre Colombia y Estados Unidos por cuenta de la llamada que sostuvieron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, salieron a relucir algunos datos, si se quiere, curiosos. Por un lado, se confirmó que Bogotá llevaba varios meses detrás de ese diálogo y solo hasta ahora Washington dio el sí; también, según fuentes de la Casa de Nariño, hay ministros y diplomáticos sacando pecho ante el jefe de Estado para quedar bien diciendo que fue por ellos que hubo humo blanco, lo cual...
