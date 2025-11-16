Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Alto turmequé: sobre memoria histórica, presos y políticos

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

Redacción de El Espectador
16 de noviembre de 2025 - 01:00 p. m.
40 años de una tragedia anunciada
40 años de una tragedia anunciada
Foto: . Mheo

Para que no se repita

En los pasillos del Congreso Nacional se estaba compartiendo el jueves, día de los 40 años de la avalancha causada por el volcán Nevado del Ruiz, una columna titulada “Armero muchos años después, y el país aún no aprende”, publicada en el portal digital Eje 21 y firmada por Hernando Arango Monedero, quien fuera representante a la Cámara en 1985 y quien convocó antes de la tragedia a un debate para advertir del peligro al que se exponían los habitantes de Caldas y Tolima. Entonces citó a los ministros de Gobierno,...

Por Redacción de El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

Alto turmeque

confidenciales de El Espectador

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.