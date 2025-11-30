Logo El Espectador
Política
Alto turmequé: sobre miedos, negociaciones y balances de año

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

Redacción de El Espectador
30 de noviembre de 2025 - 01:00 p. m.
Meritocracia humana
Foto: Mheo

Temor por Washington

En el alto Gobierno hay un relato de que, según la cúpula del Ejecutivo, sí existe una supuesta persecución de Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro y su círculo más cercano. Y lo dicen no solo por su inclusión en la llamada lista Clinton —junto a su pareja, la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti—, sino también por lo que consideran es un cerco sobre las acciones del mandatario. De hecho, reporteros de este diario fueron informados de...

Por Redacción de El Espectador

