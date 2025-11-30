Alto turmequé: sobre miedos, negociaciones y balances de año

Meritocracia humana Foto: Mheo

Temor por Washington

En el alto Gobierno hay un relato de que, según la cúpula del Ejecutivo, sí existe una supuesta persecución de Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro y su círculo más cercano. Y lo dicen no solo por su inclusión en la llamada lista Clinton —junto a su pareja, la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti—, sino también por lo que consideran es un cerco sobre las acciones del mandatario. De hecho, reporteros de este diario fueron informados de...