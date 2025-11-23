Logo El Espectador
Alto turmequé: sobre misiones, citas y épocas

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

Redacción de El Espectador
23 de noviembre de 2025 - 01:00 p. m.
Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, micrófono en mano, liderando la entrega de ayuda a indígenas wayuus.
Foto: Mónica Rivera

La misión

Hace dos años el presidente Petro se reunió en Cartagena con los llamados cacaos de la industria nacional, en cabeza de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que le ofrecieron ayuda para La Guajira cuando la Corte Constitucional tumbó el decreto de emergencia social. Pues el viernes varios de esos empresarios volvieron a esa región del país, liderados esta vez por el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, quien anunció los avances e inversiones del plan “Misión Guajira”, que incluye 28 plantas potabilizadoras de...

Por Redacción de El Espectador

