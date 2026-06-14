Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Alto turmequé: sobre presidenciables, clanes y mundiales

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción de El Espectador
14 de junio de 2026 - 01:00 p. m.
El fin al fin
El fin al fin
Foto: Mheo

Y no hubo

Esta campaña presidencial quedó como una de las pocas en las que, desde que se promulgó la Constitución de 1991, no hubo debates entre quienes lideran la intención de voto. Y para el balotaje del 21 de junio ese escenario entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tampoco se movió. En ambas filas querían que fuera así. Fuentes de los dos bandos confirmaron que las condiciones públicas que se pusieron, que incluían darles manejo a las fórmulas vicepresidenciales —José Manuel Restrepo y Aída Quilcué—, tenían como fin que no se...

Por Redacción de El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

Alto turmeque

confidenciales de El Espectador

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.