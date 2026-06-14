Alto turmequé: sobre presidenciables, clanes y mundiales

El fin al fin Foto: Mheo

Y no hubo

Esta campaña presidencial quedó como una de las pocas en las que, desde que se promulgó la Constitución de 1991, no hubo debates entre quienes lideran la intención de voto. Y para el balotaje del 21 de junio ese escenario entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tampoco se movió. En ambas filas querían que fuera así. Fuentes de los dos bandos confirmaron que las condiciones públicas que se pusieron, que incluían darles manejo a las fórmulas vicepresidenciales —José Manuel Restrepo y Aída Quilcué—, tenían como fin que no se...