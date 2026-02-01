Alto turmequé: sobre relaciones e intereses extremos

El café cultivado gracias a la política de sustitución de cultivos ilícitos del gobierno Petro, regalo para el presidente de Estados Unidos y sus asesores.
Foto: Cortesía de la Unidad de Sustitución
De Gustavo para Donald
El Gobierno, a través de la oficina de sustitución de cultivos de uso ilícito —liderada por Gloria Miranda—, organizó una ancheta para que el presidente Gustavo Petro le entregue a su homólogo Donald Trump en la cita que tienen prevista para el 3 de febrero en Washington. Entre los productos hay café especial y chocolates de exportación producidos por 18.000 familias cacaoteras y 2.300 caficultoras que entraron a los programas de sustitución en estos tres años largos de mandato. Cada canasta está personalizada y,...
Por Redacción de El Espectador
