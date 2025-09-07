No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Política
Alto turmequé: sobre retiros, apuestas y celebraciones

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

Redacción de El Espectador
07 de septiembre de 2025 - 01:00 p. m.
James Rodríguez celebrando el gol que anotó contra Bolivia para sellar la clasificación de Colombia al Mundial 2026.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El último vuelo de James

El jueves pasado todos vimos la imagen de James Rodríguez al borde del llanto antes de que terminara el partido en el que Colombia le ganó 3-0 a Bolivia y clasificó al Mundial de Fútbol 2026. Un allegado al jugador nos dijo que más que triste estaba muy nostálgico, porque clasificó a su tercer mundial, que seguramente será el último en que participe y la última eliminatoria que juegue con la selección nacional. La primera con el equipo de mayores fue en 2011. Por eso, después de que los hinchas abandonaron el...

Por Redacción de El Espectador

