Alto turmequé: sobre sultanes, presidentes, elecciones y pasaportes

El sultán Ahmed bin Sulayem (foto izquierda, extremo der.) con el presidente Álvaro Uribe en Suiza, 2009. A la derecha, el sultán con el presidente Gustavo Petro en Dubái, 2025. Foto: Cortesía archivo Presidencia de la República

El poder del sultán I

Dentro de los expedientes liberados del fallecido magnate y pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, esta semana se habló de correos en los que recomendó al sultán Ahmed bin Sulayem, de Emiratos Árabes Unidos (EAU), contactar en busca de negocios al entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Ese empresario debió renunciar la semana pasada como presidente y director ejecutivo de DP World, una de las firmas de inversiones logísticas y portuarias emiratíes más influyentes, al quedar en evidencia, también...