Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Alto turmequé: sobre sultanes, presidentes, elecciones y pasaportes

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción de El Espectador
22 de febrero de 2026 - 01:00 p. m.
El sultán Ahmed bin Sulayem (foto izquierda, extremo der.) con el presidente Álvaro Uribe en Suiza, 2009. A la derecha, el sultán con el presidente Gustavo Petro en Dubái, 2025.
El sultán Ahmed bin Sulayem (foto izquierda, extremo der.) con el presidente Álvaro Uribe en Suiza, 2009. A la derecha, el sultán con el presidente Gustavo Petro en Dubái, 2025.
Foto: Cortesía archivo Presidencia de la República

El poder del sultán I

Dentro de los expedientes liberados del fallecido magnate y pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, esta semana se habló de correos en los que recomendó al sultán Ahmed bin Sulayem, de Emiratos Árabes Unidos (EAU), contactar en busca de negocios al entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Ese empresario debió renunciar la semana pasada como presidente y director ejecutivo de DP World, una de las firmas de inversiones logísticas y portuarias emiratíes más influyentes, al quedar en evidencia, también...

Por Redacción de El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

Alto turmeque

confidenciales de El Espectador

PremiumEE

 

CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 18 minutos
Independientemente de afinidades políticas debemos expresar toda nuestra solidaridad con la representante ÁNGELA VERGARA, deseando que la situación de su hijo se resuelva pronto y favorablemente, lo mismo que, la de todos los colombianos y colombianas que, eventualmente se encuentren en circunstancias parecidas en los Estados Unidos.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.