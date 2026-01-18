Logo El Espectador
Alto turmequé: sobre visados, advertencias y cortocircuitos

Redacción de El Espectador
18 de enero de 2026 - 01:00 p. m.
Con la misma moneda
Foto: Mheo

Visa USA

Por estos días, en los que se están ultimando los detalles de la reunión que sostendrán en Washington los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, programada para el próximo 3 de febrero, se han dado algunas movidas internas en el Gobierno. Se están haciendo los trámites para que el jefe de Estado pueda entrar a Estados Unidos, pues el año pasado le fue suspendida la visa en medio de los choques diplomáticos. El mandatario recordó hace unas semanas que también tiene pasaporte italiano. Ese mismo permiso de ingreso lo están...

Por Redacción de El Espectador

