Alto turmequé: tensiones en la izquierda, citas sin foto y la estrategia de De la Espriella

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¿Ruptura fija?

Siguiendo con relaciones que no andan bien, aunque en público digan lo contrario, hay información que indica que la del presidente saliente, Gustavo Petro, y el senador Iván Cepeda no está en su mejor momento. El mandatario ha expresado su molestia con el ahora excandidato derrotado por no aceptar a operadores políticos para buscar los votos que faltaron para la reelección de la izquierda. Y el ahora repitente legislador no quiere que se le impongan jefes cuando sabe que puede liderar la oposición. Los dos quieren tener...