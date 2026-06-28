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Alto turmequé: tensiones en la izquierda, citas sin foto y la estrategia de De la Espriella

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia: tensiones en la izquierda, citas sin foto y la estrategia de De la Espriella.

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Redacción Política
28 de junio de 2026 - 03:25 p. m.
Alto turmequé: tensiones en la izquierda, citas sin foto y la estrategia de De la Espriella
Foto: . Mheo

¿Ruptura fija?

Siguiendo con relaciones que no andan bien, aunque en público digan lo contrario, hay información que indica que la del presidente saliente, Gustavo Petro, y el senador Iván Cepeda no está en su mejor momento. El mandatario ha expresado su molestia con el ahora excandidato derrotado por no aceptar a operadores políticos para buscar los votos que faltaron para la reelección de la izquierda. Y el ahora repitente legislador no quiere que se le impongan jefes cuando sabe que puede liderar la oposición. Los dos quieren tener...

Por Redacción Política

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