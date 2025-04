“No hubo juegos en mi postulación al CNE”: habla Echeverry, nuevo magistrado

Álvaro Echeverry, nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral, en reemplazo de César Lorduy. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cómo abordará el caso de la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022?

No conozco ningún expediente. No me puedo anticipar a pronunciarme y, con toda franqueza, si lo conociera tampoco me pronunciaría porque corresponden a las reservas judiciales.

Fue funcionario en el Gobierno, en sus redes apoya a Pacto Histórico y en 2022 ayudó a recuperar votos, ¿no tendría alguna inhabilidad en su trabajo?

No puedo responder a temas que corresponden al desenvolvimiento legal de un proceso administrativo en curso.

En su discurso habló de que el CNE es de origen político, ¿en este contexto de polarización ese origen no entorpece el trabajo del tribunal?

Esta no es la única elección con carácter político en el Congreso. Elige al contralor, al procurador, al defensor del Pueblo. Y una cosa es el origen político de la elección y otra cosa es el ejercicio partidista de la magistratura.

Puede leer: Proyecto de transfuguismo avanza en el Congreso y solo le restan tres debates

El CNE aprobó la inscripción de Héctor Rangel en Antioquia y dos días después, el Tribunal Superior de Antioquia la suspendió, ¿cómo evitar esos “choques de trenes”?

Constituye una garantía al régimen democrático que haya dos rondas de conocimiento administrativo y que las decisiones del CNE sean controladas por la jurisdicción contenciosa administrativa implica la existencia de garantías. Hay que ponderar la importancia que tiene tener dos regímenes. Hay decisión de carácter administrativo sometida al control del carácter judicial.

¿Hay duplicidad de funciones entre el CNE y la Registraduría?

No hay. Están debidamente señaladas. No hay ninguna dificultad ni confusión de competencias. El CNE y la Registraduría tienen funciones específicas. El Consejo Electoral debe fortalecer su función de control, inspección y vigilancia que tiene como funciones especiales. Aquí no hay una disputa de competencias entre la Registraduría y el CNE.

También: Uribe atajó riendas del Centro Democrático por división ante las presidenciales

Cambio Radical no nominó a nadie y varios congresistas de ese partido lo respaldaron, ¿qué opina de eso?

Si hay algo importante en la política es honrar los acuerdos. En 2022 los partidos suscribieron los acuerdos para la elección de magistrados. Allí se estableció que quien siguiera en la lista sería el futuro magistrado. Cambio Radical ha honrado el cumplimiento de los acuerdos. No hubo trapisondas o juegos para mi postulación; solo hubo claridad de Cambio Radical de cumplir el compromiso político de 2022.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.