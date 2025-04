De defensor a opositor: Álvaro Leyva endurece sus señalamientos contra Petro

Presidente Gustavo Petro y excanciller Álvaro Leyva. Foto: ROCHI

El excanciller Álvaro Leyva pasó de pedir respeto por el presidente Gustavo Petro y defender algunas de sus polémicas posturas diplomáticas a lanzar duros cuestionamientos contra el jefe de Estado, a quien acaba de relacionar con el consumo de estupefacientes y alcohol.

Leyva fue el primer ministro que anunció el presidente Petro para su mandato y aunque ambos se defendieron en los momentos de controversia e incluso buscaron sacar adelanta una Asamblea Nacional Constituyente que se quedó únicamente en el discurso, su simpatía terminó luego de que el mandatario anunciara un relevo en la dirección de la Cancillería en febrero de 2024.

Esta determinación fue casi que por obligación debido a la suspensión de la Procuraduría al entonces funcionario por las posibles irregularidades que se presentaron en la licitación desierta para la elaboración de los pasaportes, un tema que no se ha superado en el país y que sigue generando fuertes dudas.

Pasaron los meses, llegó Luis Gilberto Murillo como su reemplazo, luego Laura Sarabia, y Leyva fue elevando el tono de sus críticas contra la Casa de Nariño, advirtiendo siempre que vendrán momentos para los que los colombianos quizá no están preparados.

Y aunque sus extensos trinos han sido casi que ignorados por el presidente Petro, está la duda de si seguirá siendo así tras el último mensaje que lanzó en la madrugada de este martes: “Me pregunto con suma preocupación sobre los efectos dañinos de los estupefacientes y el alcohol, tratándose de la persona que lidera la cima del Estado y de algún estrechísimo colaborador suyo”.

Ciudadanas, ciudadanos:



Gómez Hurtado a propósito de mi andar para lograr su liberación:



“(…), sabía que estaba dando en el blanco. Que estaba moviendo lo que era un complejo de circunstancias huidizas como son las que se presentan en estos casos”.



“Es el ejercicio de la… pic.twitter.com/eJ0rcpb2wC — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) April 1, 2025

“¿Qué se puede esperar ahora y en lo que resta por venir de ser aquello así? ¿Cuál sería la suerte de los colombianos y de la patria entera?“, agregó el exministro de Relaciones Exteriores.

La semana pasada también compartió un trino asegurando que Petro amenaza e intimida a quienes salieron de su Gobierno: “hace uso del poder a su alcance para amenazar, para intimidar, para calificar de manera impropia, por decir lo menos, a quienes no son hoy sus militantes”.

Leyva desestimó los señalamientos que se le han hecho por cambiar de postura frente al Gobierno que le dio su voto de confianza para dirigir la Cancillería por un poco más de un año y medio y aclaró que hasta el final será el mismo.

“No es que este hombre mayor, a estas horas de la historia patria, transmute. Claro que no. Es que, denlo por sentado, siempre he sido como soy y hasta el final seré siempre el mismo. Ocurre respetadas y respetados lectoras y lectores, que por formación y tradición nunca he tragado entero”, mencionó en el más reciente mensaje.

Fueron varios los momentos tensionantes que vivió Leyva durante su gestión en la Cancillería: la declaratoria de la licitación de los pasaportes como desierta, costándole al Estado una millonaria demanda de Thomas Greg & Sons que se retiró recientemente, o la ruptura de relaciones con el gobierno de Israel por sus ataques a Palestina.

Pese a esto, Leyva respaldó las posturas del gobierno Petro e incluso llegó a pedir con fuerza respeto para el jefe de Estado. Ahora, su sentimiento cambió y quedan las dudas de si hay o no una razón puntual para su giro en su discurso.

