Petro respondió a presunto plan de Leyva en su contra: “Un acto de venganza bárbaro”

El presidente Gustavo Petro respondió a los audios revelados sobre un supuesto plan de Álvaro Leyva para sacarlo del poder. Foto: Cancillería

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro se refirió, por primera vez, a las revelaciones de El País de España sobre un supuesto plan para sacarlo del poder que estaría urdiendo su excanciller Álvaro Leyva. A través de su cuenta de X, aseguró que era “un acto de venganza bárbaro” y ocurre tras meses en los que ha sido “víctima de injuria” por parte de su exfuncionario.

“El nombramiento de Laura Sarabia y [Armando] Benedetti lo llenó de odio. Debo decir que jamás, hasta hace poco tiempo, me enteré de esa petición que hizo a Benedetti y era dirigida a mí”, indicó.

Sugerimos: Destapan audios de posible plan de Leyva contra Petro; Gobierno responde

He decidido responder cartas y unos hechos que aquí muestra el periodista Español Quesada en el diario El País



Durante meses he sido víctima de la injuria del señor Leyva, y quise simplemente responder a lo que consideraba un acto de venganza bárbaro, canalla, de alguien que… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 29, 2025

El jefe de Estado aseguró que, en el pasado, “no [quiso] aceptar pasos oscuros en la Cancillería, como el caso de Thomas y Greg”, ni que el hijo de Leyva “ocupase la Cancillería o una embajada”. En esa línea, señaló que el exfuncionario pertenece a la oligarquía que “piensa el estado como hereditario, con derecho a negocios con el erario; es incapaz de establecer relaciones basadas en el respeto a la otra persona y a los argumentos”.

“El acuerdo nacional se vuelve fantasmagoría y discurso. Traicionan, aunque siempre hay que insistir en el acuerdo y la paz”, dijo. Y agregó: “Le di el puesto de canciller a Leyva, porque pensé sin ningún cálculo político que se lo merecía al final de su vida”.

Incluso, señaló que “el proceso de licitación de pasaportes en la Cancillería estaba impregnado de corrupción desde sus inicios”, recordando que Leyva salió de su cargo por ese mismo caso, tras ser investigado por la Procuraduría. Indicó que el excanciller “lo dejó avanzar demasiado, contrario a [la] indicación [de Petro], y cuando lo suspendió, cometió irregularidades que le costaron su vida pública”.

Le puede interesar: Antonio Sanguino: “La conducta de Efraín Cepeda no es aislada”

“La prensa habla de la presencia de su hijo en un hotel en el exterior, hablando de este tema. Me disgustaba que en mis giras a eventos oficiales internacionales, siempre llegara su hijo a las comidas que hacía mi delegación. Eso no lo contó en sus cartas. Pero debió contar la verdad y no sus suposiciones de chisme de corredor”, añadió el mandatario.

Precisamente esas cartas han sido uno de los rastros que dejó una relación fragmentada entre Petro y quien solía ser uno de sus funcionarios más cercanos. El jefe de Estado pocas veces se ha referido con nombre a Leyva, pero siempre ha negado sus señalamientos, que llegan hasta tildarlo de tener una adicción.

Ese presunto plan contaría, presuntamente, con la participación de la vicepresidenta Francia Márquez. Ante los señalamientos, la segunda al mando en el “Gobierno del cambio” se pronunció y aseguró que “no existe la posibilidad de que [se] preste para conspiraciones”.

“Tengo la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme. Respeto profundamente el orden constitucional, y dentro de este, la figura del presidente de la República como símbolo de la unidad nacional. Lo he expresado en público y en privado, y no debe caber duda: jamás he traicionado, ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la Nación”, apuntó.

🚨 Comunicado a la opinión pública de la Vicepresidenta @FranciaMarquezM.



“Colombia necesita menos divisiones y más altura moral. No permitiré que mi nombre sea utilizado para alimentar intereses particulares”.



➡️ https://t.co/4rjkUrc9E9 pic.twitter.com/vsB7mFqHQ3 — Vicepresidencia Colombia (@ViceColombia) June 29, 2025

Después de que se conociera las revelaciones del medio español, desde varios sectores se han pronunciado. En el gabinete, la canciller Laura Sarabia aseguró que Leyva era una persona “ruin y miserable”, y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien apuntó que “el golpe de Estado que está fraguando Álvaro Leyva es una afrenta a la democracia. ¿Quién es el gran titiritero detrás de la marioneta?”.

Lea también: Así se aprobó la reforma pensional en Cámara: el mundo político ya reaccionó

Incluso el expresidente Álvaro Uribe, conocido opositor de Petro, pidió al excanciller aclarar los hechos. Y es que, en los audios que se conocieron, este habla del senador Miguel Uribe Turbay y la candidata presidencial Vicky Dávila como posibles “interlocutores” de ese plan.

Nuestro precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay es un demócrata integral, un combatiente con las ideas y con los argumentos, una persona franca y genuina, no un golpista. Esperamos que el doctor Álvaro Leyva aclare.



Lo mismo frente a nuestra compatriota y candidata… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 29, 2025

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.