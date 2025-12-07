Así se tejen las alianzas de Congreso y Presidencia para buscar una tajada de poder en 2026

Los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe juegan un papel fundamental en la derecha junto a Germán Vargas Lleras. De su parte el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda jugan sus cartas en la izquierda. Foto: El Espectador

La última semana fue de las más frenéticas en el escenario político, al punto que se realizaron por separado más de 100 reuniones de los partidos para delimitar las listas al Congreso que entrarán en juego el 8 de marzo, día en el que también se realizarán las consultas de carácter presidencial y donde entra en disputa el poder a partir del 2026. Todos quieren una tajada.

En esas reuniones se movieron, y lo siguen haciendo sigilosamente, actores de múltiples sectores que han servido como mediadores para apaciguar disputas internas, motivadas...