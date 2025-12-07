Logo El Espectador
Así se tejen las alianzas de Congreso y Presidencia para buscar una tajada de poder en 2026

La cita a urnas del 8 de marzo, cuando se vota por un nuevo Legislativo y habrá consultas de precandidatos, son el primer pulso de fondo. Gustavo Petro, Álvaro Uribe, César Gaviria y, entre otros, Germán Vargas Lleras están jugando con fuerza.

Johan Sebastián Pérez Pinilla
07 de diciembre de 2025 - 01:06 a. m.
Los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe juegan un papel fundamental en la derecha junto a Germán Vargas Lleras. De su parte el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda jugan sus cartas en la izquierda.
La última semana fue de las más frenéticas en el escenario político, al punto que se realizaron por separado más de 100 reuniones de los partidos para delimitar las listas al Congreso que entrarán en juego el 8 de marzo, día en el que también se realizarán las consultas de carácter presidencial y donde entra en disputa el poder a partir del 2026. Todos quieren una tajada.

En esas reuniones se movieron, y lo siguen haciendo sigilosamente, actores de múltiples sectores que han servido como mediadores para apaciguar disputas internas, motivadas...

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
