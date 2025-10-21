Absolución de Uribe sacudió el tablero electoral y avivó la puja política por las calles

El expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro destaparán sus cartas para las elecciones de 2026. Foto: Archivo Particular

La absolución en segunda instancia del expresidente Álvaro Uribe Vélez provocó un giro de 180° en la campaña para las elecciones de 2026. El fallo anunciado por el Tribunal Superior de Bogotá impactará de lleno en los procesos presidenciales y legislativos del Centro Democrático y los del Pacto Histórico, estos últimos con un primer tiempo el próximo domingo.

Mientras el exmandatario seguía con detenimiento la audiencia desde su casa en Rionegro (Antioquia), los efectos de esta decisión adoptada por los magistrados Manuel Antonio Merchán,...