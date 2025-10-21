Logo El Espectador
Absolución de Uribe sacudió el tablero electoral y avivó la puja política por las calles

Tras el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, en el uribismo reforzarán su discurso sobre la necesidad de volver al poder y buscarán jalonar votos para sus listas al Congreso. El presidente Petro, por su parte, entrará de lleno a la campaña por una eventual constituyente.

22 de octubre de 2025 - 01:06 a. m.
El expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro destaparán sus cartas para las elecciones de 2026.
La absolución en segunda instancia del expresidente Álvaro Uribe Vélez provocó un giro de 180° en la campaña para las elecciones de 2026. El fallo anunciado por el Tribunal Superior de Bogotá impactará de lleno en los procesos presidenciales y legislativos del Centro Democrático y los del Pacto Histórico, estos últimos con un primer tiempo el próximo domingo.

Mientras el exmandatario seguía con detenimiento la audiencia desde su casa en Rionegro (Antioquia), los efectos de esta decisión adoptada por los magistrados Manuel Antonio Merchán,...

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.
