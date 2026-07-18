Continúan choques por presidencia del Senado: Uribe arremete contra Deluque y este responde

Siguen los choques entre el expresidente Álvaro Uribe y el senador Alfredo Deluque por la presidencia del Senado. Foto: Archivo Particular

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A dos días de que se posesione el nuevo Congreso, sigue sin resolverse la disputa por la presidencia del Senado. Los bandos están definidos entre Alfredo Deluque (Partido de la U), quien tiene el guiño del gobierno electo de Abelardo de la Espriella, y Honorio Henríquez (Centro Democrático), cuyo partido argumenta que, al ser la bancada de gobierno mayoritaria, puede aspirar a esa dignidad por derecho.

Pero las tensiones aumentaron este sábado, cuando el expresidente Álvaro Uribe y líder natural del Centro Democrático arremetió contra el senador de La U, pues lo acusó de “malos manejos en Bienestar Familiar en la sucursal de La Guajira”. Esto lo hizo a través de su cuenta de X, por medio de un cuadro comparativo entre Deluque y Henríquez, frente a sus posiciones sobre las reformas del gobierno de Gustavo Petro.

Por su parte, el senador guajiro señaló que el exmandatario estaría mintiendo al presentar estas acusaciones en su contra. “Entérese, quiero creer que no lo sabe, que quienes manejaron el Bienestar Familiar en La Guajira en las épocas controvertidas hacían parte de sectores políticos cercanos a usted, no a mí”, aseveró Deluque.

Deluque agregó que no entraría en confrontaciones públicas con el exmandatario, pues desde su posición su prioridad es “la concertación y no la confrontación”, sin antes darle una última pulla y decirle “que parece ser lo único que lo mueve en estos momentos de su vida”. Al final de su mensaje mencionó que de ganar la presidencia de la Cámara alta el próximo 20 de julio “todos los colegas tendrán garantías, lo cual no parecería ocurrir en una presidencia manejada por usted”.

La eventual elección de ambos mantiene la tensión entre las bancadas del Congreso, ya que el Centro Democrático busca impedir que Deluque llegue a la presidencia del Senado y promover, en su lugar, la candidatura de su senador Honorio Henríquez. Hasta ahora, Deluque contaría con una base de 29 votos: 10 del Partido Conservador, 8 de La U, 7 de Cambio Radical y 4 de Salvación Nacional. No obstante, en una corporación integrada por 103 senadores, necesita al menos 52 respaldos para ser elegido, por lo que las negociaciones continúan abiertas.

Se esperaba que en una reunión entre compromisarios este sábado se definiera una posición al respecto, pero todo parece indicar que se irán a voto limpio el próximo lunes. En el primer pulso de poder de la administración entrante de De la Espriella para lograr una victoria y del uribismo por mantener su vigencia en medio de la llegada de una “nueva derecha”.

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