Expresidente Uribe confronta a Gustavo Petro por acusaciones contra Paloma Valencia

Álvaro Uribe Vélez salió en defensa de Paloma Valencia tras comentarios de Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un escenario de polarización y con la campaña presidencial ya en curso, el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó las acusaciones del jefe de Estado, Gustavo Petro, contra la senadora Paloma Valencia a quien vinculó como cómplice de las ejecuciones extrajudiciales.

El líder natural del Centro Democrático pidió un accionar de las autoridades luego que Petro acusara a la precandidata presidencial de ser cómplice de los llamados falsos positivos. “Los señalamientos del Presidente Petro a la senadora Paloma Valencia incitan a bandidos a que le hagan daño como ya ocurrió con el magnicidio de Miguel Uribe”, aseguró el expresidente.

Le sugerimos: Gobierno y oposición presionan por reforma pensional: piden pronta decisión de la Corte

El cruce llega luego de que el mandatario nacional asegurara: “Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted Paloma fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”.

Su mensaje, en respuesta a la parlamentaria, también fue cuestionado por la bancada del Centro Democrático, quienes pidieron al Presidente “cese sus ataques infundados y se enfoque en abordar los problemas de seguridad que aquejan al país”.

A través de un corto comunicado aseguraron que “sus señalamientos infundados y estigmatizantes ponen en grave riesgo la seguridad de la senadora. Desde ahora dejamos claro que cualquier afectación a su integridad física será responsabilidad directa del jefe de Estado”.

Los señalamientos del Presidente Petro a la senadora Paloma Valencia incitan a bandidos a que le hagan daño como ya ocurrió con el magnicidio de Miguel Uribe. Las autoridades deben interesarse en el tema — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 30, 2025

Es de resaltar que no es la primera vez que desde la oposición se responsabiliza a Petro por sus comentarios contra el sector contrario al Gobierno, resaltando que algunos miembros del Centro Democrático han advertido que el magnicidio de Miguel Uribe Turbay tiene importantes connotaciones políticas derivadas de comentarios similares de Petro en sus redes.

Protección de candidatos

Como parte de los acuerdos suscritos tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, el Gobierno reforzó las medidas de seguridad de las bancadas de oposocisión, especialmente el Centro Democrático, incluidos sus cinco aspirantes a la Presidencia, el expresidente Uribe, y su director nacional, Gabriel Vallejo.

Sin embargo, desde esta bancada existe una sensación de “miedo” en su actividad política, precisamente por los señalaientos de Petro contra esta bancada. Así lo expresó Vallejo en diálogo con El Espectador, al solicitarle al mandatario nacional “que cese la estigmatización, el hostigamiento y la violencia verbal del Presidente que no cesa contra los partidos de oposición, y es una responsabilidad plena el jefe de Estado quien no cesa ese hostigamiento”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.