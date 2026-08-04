Álvaro Uribe aún no confirma asistencia a posesión presidencial de De la Espriella en Cali

El expresidente Álvaro Uribe ha recibido a Abelardo De la Espriella en su finca en Rionegro. Foto: Archivo Particular

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A tres días de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, no se conoce si el expresidente Álvaro Uribe Vélez asistirá al evento en la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC) el próximo viernes.

En un mensaje enviado desde el Centro Democrático al mandatario electo a través de su cuenta de X, señalaron que Uribe Vélez “agradece el gesto institucional del presidente Abelardo de la Espriella al invitarlo directamente a su posesión y precisa que no tiene reserva política alguna frente a dicho evento”.

En el comunicado que buscaba aclarar las versiones sobre una posible ausencia del líder natural de esa colectividad en la posesión del nuevo mandatario. Según el partido, la asistencia del expresidente se debe a que deben ponderar aspectos de “seguridad, su situación personal y la coyuntura judicial que enfrenta”.

Entre los expresidentes que están invitados a la posesión están también Iván Duque, Andrés Pastrana y César Gaviria. Mientras que los nombres de Ernesto Samper y Juan Manuel Santos no recibirán invitación por decisión del nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

En ese sentido, el expresidente Samper se manifestó al respecto. “Acabo de enterarme de la noticia de que no estaré invitado a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto, en Cali. Agradezco profundamente al presidente este regalo, que me llega precisamente el día de mi cumpleaños, porque así me economizo un vestido nuevo”, aseveró.

En su lugar, están confirmados el rey Felipe VI de España, y ocho jefes de Estado: Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Mulino (Panamá), Laura Fernández (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana) y Nasry Asfura (Honduras). De El Salvador y Guatemala estarán presentes los vicepresidentes Félix Ulloa y Karin Herrera, según anunciaron fuentes oficiales.

En el auditorio, que cuenta con una capacidad para 2500 personas, también estará más de 200 congresistas de bancadas de gobierno e independientes, debido a que bancadas como la del Pacto Histórico decidieron no asistir al evento, sino convocar marchas en varias capitales del país.

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