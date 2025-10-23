Así agitan los partidos el ajedrez electoral a la sombra de Petro y Uribe

María José Pizarro obtiene personería de Progresistas; la senadora Norma Hurtado y la U en encrucijada por el representante Julián López; y Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, definirá listas al Congreso con el expresidente Uribe. Foto: Archivo Particular

La puja dentro de las principales fuerzas políticas se ha intensificado en medio de un escenario en el que todas las luces apuntan al presidente Gustavo Petro, una nueva crisis diplomática con Estados Unidos y la reciente absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y todo trastoca el mapa electoral con miras a 2026.

De hecho, este panorama posiciona al Centro Democrático y al Pacto Histórico en el ecuador de la conversación, mientras las otras colectividades se juegan sus cartas para recuperar el protagonismo ante la opinión y con del...