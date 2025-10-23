Logo El Espectador
Política
Así agitan los partidos el ajedrez electoral a la sombra de Petro y Uribe

Al margen de los movimientos del Pacto Histórico y del Centro Democrático, que ganan protagonismo público, se estarían gestando estrategias clave de cara a las elecciones el próximo año. Todos buscan algo de relevancia.

Johan Sebastián Pérez Pinilla
23 de octubre de 2025 - 02:04 a. m.
María José Pizarro obtiene personería de Progresistas; la senadora Norma Hurtado y la U en encrucijada por el representante Julián López; y Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, definirá listas al Congreso con el expresidente Uribe.
La puja dentro de las principales fuerzas políticas se ha intensificado en medio de un escenario en el que todas las luces apuntan al presidente Gustavo Petro, una nueva crisis diplomática con Estados Unidos y la reciente absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y todo trastoca el mapa electoral con miras a 2026.

De hecho, este panorama posiciona al Centro Democrático y al Pacto Histórico en el ecuador de la conversación, mientras las otras colectividades se juegan sus cartas para recuperar el protagonismo ante la opinión y con del...

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
