“Sí hay una conspiración en mi contra”: Angie Rodríguez lanzó advertencia sobre el gobierno Petro

Angie Rodríguez, directora del Dapre, aseguró que dentro del propio Gobierno del presidente Gustavo Petro hay un presunto complot para sacarla de la Casa de Nariño. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Qué tan tenso está el ambiente de trabajo dentro del Gobierno?

Es complejo, eso es verdad, pero yo amo el servicio público y esa es una de las mayores motivaciones que tengo para enfrentar retos.

¿Son muy fuertes los episodios de “fuego amigo” que se vienen en la intimidad de la Casa de Nariño?

De verdad que es muy complicado, pero no quiero entrar en detalles frente a ese tema.

