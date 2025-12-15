Logo El Espectador
Política
“Sí hay una conspiración en mi contra”: Angie Rodríguez lanzó advertencia sobre el gobierno Petro

La directora del Dapre, Angie Rodríguez, a quien el país político ve como la mano derecha del presidente Gustavo Petro, dijo que ya le informó al jefe de Estado que, con nombre propio, hay un supuesto plan dentro del propio Gobierno para golpearla. Ratificó sus denuncias sobre el Fondo de Adaptación y le pidió al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, que le explique al país la falta de ejecución que –según ella– ha protagonizado. “Es muy complicado”, advirtió sobre cómo está el ambiente dentro de la Casa de Nariño.

16 de diciembre de 2025 - 02:29 a. m.
Angie Rodríguez, directora del Dapre, aseguró que dentro del propio Gobierno del presidente Gustavo Petro hay un presunto complot para sacarla de la Casa de Nariño.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Qué tan tenso está el ambiente de trabajo dentro del Gobierno?

Es complejo, eso es verdad, pero yo amo el servicio público y esa es una de las mayores motivaciones que tengo para enfrentar retos.

¿Son muy fuertes los episodios de “fuego amigo” que se vienen en la intimidad de la Casa de Nariño?

De verdad que es muy complicado, pero no quiero entrar en detalles frente a ese tema.

