Salida de Rodríguez golpeó al círculo interno de Petro y revivió ruidos de “fuego amigo”

Tanto el ministro Armando Benedetti (Interior) como Angie Rodríguez, hoy exdirectora del Dapre, integran el círculo más cercano del presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

La salida de Angie Rodríguez, ahora en la lista de las personas que eran la mano derecha del presidente Gustavo Petro y terminan con ruidos de “fuego amigo”, ocurre en medio denuncias de posibles amenazas contra su familia por una invasión en la casa de sus padres. El movimiento configura otro golpe al círculo más cercano del mandatario y marca la pauta para esa inesperada reorganización interna en el epílogo del “Gobierno del cambio”.

Ese movimiento de una persona que llegó de la mano del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, otro de los...