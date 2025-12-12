Logo El Espectador
Angie Rodríguez retoma su poder en Palacio y desata choque interno por ruidos de corrupción

Los manejos de los recursos del Fondo Adaptación son el centro de una disputa que se tomó la Casa de Nariño y dejó en evidencia los choques internos que remueven los ruidos de posibles cambios en los próximos días. Así se gestó el escándalo que hoy toca ejecuciones atrasadas y posibles favorecimientos políticos.

Redacción Política
12 de diciembre de 2025 - 01:03 a. m.
Tras diferencias con el presidente Gustavo Petro que la tuvieron con un pie afuera de la Casa de Nariño, Angie Rodríguez se afianzó en sus cargos con el respaldo del ministro del Interior, Armando Benedetti.
Foto: Juan Diego Cano

Un nuevo frente de “fuego amigo” se abrió en el gobierno de Gustavo Petro con el choque de denuncias por presunta corrupción en el Fondo Adaptación. Angie Rodríguez, la directora del Dapre, y Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), son las caras visibles del choque que se gestó en el corazón de la Casa de Nariño. Detrás están no solo las alertas a entes de control por la baja ejecución en los proyectos de La Mojana, sino también los movimientos que ocurrieron en el Ejecutivo para que...

Por Redacción Política

