Política
Estas son las fracturas en la Casa de Nariño que provocaron la salida de Angie Rodríguez

Como lo anticipó El Espectador el pasado domingo, la directora del Dapre sostenía un fuerte pulso con el jefe de despacho, José Raúl Moreno. El regreso de José Alexis Mahecha al Gobierno afectó la relación de Rodríguez con el presidente Gustavo Petro y también empujó los cambios.

David Efrén Ortega
David Efrén Ortega
03 de diciembre de 2025 - 02:04 a. m.
El presidente Gustavo Petro y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, se distanciaron en las últimas semanas.
Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro volvió a barajar sus cartas para rematar los cerca de ocho meses que le quedan como jefe del Ejecutivo, los mismos que marcarán el rumbo de su apuesta por dejar en el poder a una ficha de la izquierda. La reestructuración empezó por el tercer piso de la Casa de Nariño, el mismo desde el que el mandatario despacha usualmente, ya que, según le contaron fuentes de su entorno a este diario, el pulso silencioso de algunos funcionarios por ser su mano derecha generó choques que él quiso evitar.

La protagonista de la...

David Efrén Ortega

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
