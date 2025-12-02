Estas son las fracturas en la Casa de Nariño que provocaron la salida de Angie Rodríguez

El presidente Gustavo Petro y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, se distanciaron en las últimas semanas. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro volvió a barajar sus cartas para rematar los cerca de ocho meses que le quedan como jefe del Ejecutivo, los mismos que marcarán el rumbo de su apuesta por dejar en el poder a una ficha de la izquierda. La reestructuración empezó por el tercer piso de la Casa de Nariño, el mismo desde el que el mandatario despacha usualmente, ya que, según le contaron fuentes de su entorno a este diario, el pulso silencioso de algunos funcionarios por ser su mano derecha generó choques que él quiso evitar.

La protagonista de la...