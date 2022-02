Ante el Parlamento Europeo Duque advierte del populismo, posverdad y polarización

El mandatario destacó los logros de su Gobierno en materia de equidad, protección del medio ambiente, migración y defensa de la democracia. Foto: presidencia

En una intervención ante la plenaria del Parlamento Europeo, este martes el presidente Iván Duque llamó la atención por “los tres enemigos” de la democracia en el mundo: el populismo, la posverdad y la polarización, instando a defender esa democracia de la injerencia extranjera “de los que pretenden manipular algoritmos o generar odios y fracturas”.

El mandatario, quien una vez más calificó de “dictadura oprobiosa” el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, instó también a que la Unión Europea acelere el desembolso de las donaciones para atender a los migrantes, destacando que se ha atendido la crisis migratoria “sin dejarnos llevar por la xenofobia o la indiferencia” y beneficiando a 1,8 millones de venezolanos con el Estatuto de Protección Temporal.

“La velocidad entre los compromisos y los desembolsos muestra un grande abismo. Es necesario acelerar los desembolsos de la mesa de donantes para acompañar los esfuerzo de todas las naciones. No son recursos que pedimos para nosotros, sino recursos que se piden para los migrantes. La velocidad de los desembolsos significa también la confianza permanente en la cooperación dinámica que se requiere”, explicó Duque.

Según el jefe de Estado, la democracia regional no se puede “dar por recibida”, por lo que advirtió de amenazas de quienes “muchas veces quieren convertirnos en parte de un debate geopolítico de quienes quieren fracturar el orden mundial”. En esa línea, instó a rechazar cualquier “intento de afuera” que quiera llevar a los sistemas electorales a convertirse “en un experimento de hackers entrenados para movilizar y detonar odios”, resaltando que la Unión Europea acompaña el proceso electoral colombiano con una misión de observación.

Sin hacer referencia explícita a la tensión entre Rusia y Ucrania, el mandatario defendió que todas las naciones son soberanas y libres de elegir si deciden vincularse a una organización multilateral. Por ello, aseguró que el mundo debe rechazar cualquier intimidación o ejercicio de la violencia, reiterando que Colombia, en un escenario de agresión, acompañará las sanciones que se dispongan en el escenario internacional.

“Tenemos que defender la democracia, la económica de mercado, y la política social sostenible y responsable. Me dirijo a ustedes en momentos de tensión en el mundo, pero que sea esta la ocasión también para que desde Latinoamérica se entienda este mensaje: todas las naciones deben ser libres y soberanas para elegir si se vinculan o no a una organización multilateral, pero no puede un tercer país por la fuerza amedrentar o intimidar a una nación para que no ejerza su soberanía”, explicó Duque, indicando que “la seguridad es un valor democrático y un bien público, que no tiene color de partido ni color político”.

Por otro lado, al hacer un recuento de sus políticas y programas de gobierno, el mandatario se refirió a su “Paz con legalidad”, ratificando que no dejaron de atender “un solo momento” la paz durante la pandemia, que se extendió la vigencia de la Ley de Víctimas por 10 años más y que lograron más de 3.000 millones de dólares en materia de inversión para las regiones más golpeadas por la violencia. “Pusimos en marcha 14 de los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y hemos logrado la mayor entrega de títulos de propiedad rural en la historia de nuestro país (50.000)”.

En ese sentido, sostuvo que la implementación del Acuerdo de Paz fue reconocida por las Naciones Unidas y la Unión Europea a través del delegado de ese último organismo, Eamon Gilmore, “quien dijo sin reatos que Colombia es un referente y que esta implementación es capaz de llegar no con colores políticos, sino con el tricolor de nuestro país que nos une”.

Duque arrancó su intervención haciendo referencia al nobel de literatura Gabriel García Márquez quien, hace 40 años, desde Estocolmo habló de la soledad de América Latina. De acuerdo con el mandatario, el continente “ha ido venciendo esa soledad, se ha integrado al mundo y ha tenido un comportamiento cada vez más notorio en el concierto internacional”.

“La presencia nuestra en el Parlamento Europeo es la demostración de cómo una nación latinoamericana estrecha sus vínculos y relaciones, y es capaz de construir un mejor futuro”, manifestó el jefe de Estado, mencionando “progresos incuestionables” en América Latina como el incremento de la clase media, el aumento de la cobertura de salud y educación, y el tránsito hacia economías de mercado en las que hay inversión privada en infraestructura y energía.

Sin embargo, reclamó que la pandemia implicó pasar por uno de los momentos “más difíciles y aciagos” en la región, pues fue un “enemigo invisible” que puso en jaque los sistemas de salud, afectó el dinamismo económico, deterioró los indicadores sociales y llegó a cerrar muchas actividades de la cotidianidad. No obstante, destacó que América Latina “ha demostrado resiliencia para enfrentar estas tempestades y ha mostrado que puede llevarles a cada uno de sus ciudadanos respuestas efectivas”.

Ante el desafío que planteó la pandemia, Duque declaró que en Colombia se duplicaron las unidades de cuidado intensivo, pasando de 5.400 a más de 13.000, de un laboratorio para procesar pruebas a más de 186, o al desarrollo de prácticas como la telemedicina, a lo que se suma el plan nacional de vacunación, “que hoy nos arroja 80 % de la población al menos con una dosis y estamos próximos a cerrar febrero con más del 70 % con doble dosis y 7 millones de vacunas de refuerzo”.

En materia económica, dijo que, aun con los embates de la pandemia, 2021 fue el año de la reactivación y se logró el mayor crecimiento en la historia del país: “No se trata de un rebote, sino de una reactivación dinámica, porque fuimos una de las economías que más creció en el mundo, pero lo hicimos gracias a haber puesto en marcha el New Deal colombiano, desplegando inversión pública, privada y publico-privada por todo el territorio”.

En ese contexto, sacó pecho por los proyectos de infraestructura con inversión europea, la transición energética, la venta de viviendas de interés social, las exportaciones agrícolas, su programa de educación superior pública gratuita, la devolución del IVA o el aumento del salario mínimo. No obstante, hizo especial hincapié en sus políticas a favor del medio ambiente y lucha contra el cambio climático.

“Colombia es orgullosamente la segunda nación más biodiversa del planeta y juntos tenemos que enfrentar la crisis climática que nos agobia. Este ya no es un camino opcional. Si no actuamos, los efectos de la crisis climática serán irreversibles. Por eso nuestra Nación, que solo representa el 0.6 % de las emisiones de gases efecto invernadero, pero que es una de las mas vulnerables a la crisis climática, estuvo presente en Glasgow para decir que vamos rumbo a la carbono neutralidad en 2050 y a reducir el 51 % de nuestra emisiones para 2030″, precisó.