Antesala electoral en Santander: entre el silencio rodolfista y viejos conocidos

La derrota de Rodolfo Hernández en las presidenciales de 2022 fue un duro golpe para sus seguidores. Hoy el panorama es otro y algunos hasta lo tildan de "traidor".

La movida electoral de 2023 en Santander y su capital, Bucaramanga, está signada, quiérase o no, por la figura de Rodolfo Hernández y lo que ocurrió en las elecciones presidenciales del año pasado. En un momento, el exalcalde bumangués fue visto como el gran elector del departamento y quien podría ganarle a la familia Aguilar —cuya imagen ha venido en un franco declive ante los escándalos reiterativos y los señalamientos de corrupción—. Incluso superó expectativas y le alcanzó para llegar a una segunda vuelta en contra de Gustavo Petro. Sin embargo, un pobre desempeño en esta etapa y un peor manejo político en los meses posteriores han permeado la dinámica regional y enredado el panorama electoral.

Antes de llegar a segunda vuelta, expertos políticos y hasta cercanos a Hernández dijeron que su aspiración presidencial era una estrategia que apuntaba a hacer una campaña larga a la Gobernación, lo cual le funcionó, pues despertó en la región un sentimiento de votar por él. Pero su comportamiento errático en segunda vuelta, sus acercamientos y alejamientos con Gustavo Petro y hasta la renuncia a su curul como líder de la oposición cambiaron su perfil ante los votantes. “Nos dañó el sueño de tener un presidente santandereano”, dijo a este diario un diputado que le hizo campaña. Incluso en la gente hay un sentimiento de traición. Basta hablar con distintos sectores para escuchar una tesis casi descabellada de que se supuestamente se confabuló con Petro para facilitar su victoria.

“No le perdonamos la traición”, es un comentario reiterativo. No obstante, para expertos como la académica Nadia Pérez, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga: “[Rodolfo Hernández] en las presidenciales se convirtió en el gran elector de Santander. A pesar de su pobre desempeño en segunda vuelta, sus listas por la Liga de Gobernantes Anticorrupción comienzan a ser muy importantes”. Que tenga un partido propio cambia la ecuación, pues también está el poder de dar avales. No obstante, debido a la situación interna de la colectividad —donde ha repudiado a quienes hacían parte de ella como movimiento ciudadano en el Concejo y en la Cámara— y el proceso en el CNE que tiene en veremos la personería, no se sabe si Hernández aspirará o no.

Solo incertidumbre

Faltando diez meses para que los santandereanos y bumangueses salgan a las urnas, el silencio del ingeniero tiene en veremos las postulaciones para Gobernación y Alcaldía. Varios políticos y expertos de la región le comentaron a este diario que la ausencia de confirmación tiene a posibles aspirantes en silencio: “Dicen que Rodolfo no va a ganar, que está quemado. Aún así, le tienen mucho miedo y no se lanzan esperando a ver qué decide”. Y es que el exalcalde ha sonado para tres cargos. Cuando renunció al Senado, en octubre del año pasado, se dijo que lo hacía para buscar ser gobernador, pero ahora también suena una supuesta intención de repetir mandato en la Alcaldía de Bucaramanga o incluso hay rumores de que hubo propuestas para que se lanzara a la de Bogotá. Sin embargo, los más cercanos le ratificaron a El Espectador que irá por la Gobernación.

La duda también viene sobre con quién iría en este nuevo reto electoral. Hacia octubre y noviembre se habló de una reunión con el presidente Petro y Carlos Ramón González —uno de los tres presidentes de la Alianza Verde—, donde se habría planteado la posibilidad de ser la ficha del Pacto Histórico. Sin embargo, en una segunda reunión, con los mismos actores, se habría cambiado de intenciones. “Fue una reunión muy fría. Del Petro afable de después de elecciones no quedaba nada. Esos acuerdos de ir juntos ya no se mencionaron”, expresó un allegado a Hernández. Mientras tanto, el Pacto Histórico y el mismo Carlos Ramón González han comenzado a sonar como posibles apoyos de Fernando Vargas, el otro nombre que suena con mucha fuerza para la Gobernación.

En algunos detalles, Vargas tiene muchas similitudes con Hernández: también fue alcalde de Bucaramanga (de 2008 a 2011), ambos tuvieron sanciones disciplinarias de la Procuraduría —la suya terminó hace poco— y son importantes empresarios de la región; incluso, es presidente de una de las universidades más importantes del departamento. Las similitudes llegan hasta allí, pues, como comentó una diputada consultada, “lo de Vargas es más la política tradicional”. De hecho, contrario a la posición de Hernández de ir solo y no plegarse a los partidos, este no teme reconocer su cercanía con los partidos y que ha hablado con todos. “Varios sectores políticos han manifestado su deseo, entonces hay un ambiente favorable”, comentó Fernando Vargas a este diario, para luego llegar a contrastarse directamente con Hernández: “Rodolfo tiene mucha ascendencia, pero no veo que se quieran alinear los sectores políticos con él”.

De acuerdo con algunos consultados, algunos muy cercanos a Vargas, este estaría logrando el apoyo de sectores bastante variopintos. No solo estaría el Partido Liberal, que buscaría volver por sus fueros en el departamento, sino que buena parte del tradicionalismo estaría de su lado. Incluso se ha hablado de reuniones con la familia Aguilar. “Los Aguilar están desgastados. Ya no pueden aspirar con alguien de ellos. Han pensado en apoyar a Fernando Vargas”, señaló un cercano al también exalcalde. Reuniones que el posible aspirante no niega: “Estuvimos hablando con todo el mundo, sin exclusión. Un ambiente muy favorable, incluyendo un sector de los Aguilar”. También se menciona un posible apoyo del Centro Democrático, vía la amistad que el político y empresario tiene con José Obdulio Gaviria y el expresidente Álvaro Uribe.

El Pacto Histórico y una tercería entre los alternativos

Por otra parte, Vargas, sus allegados y otros sectores han enfatizado en los acercamientos al Pacto Histórico. Congresistas de esta alianza de izquierda de Santander confirmaron los coqueteos y reconocen que su nombre ha sonado para darle el apoyo, aunque señalan que nada se ha acordado y todo se definiría en marzo o más adelante. Dicen que Carlos Ramón González ha venido liderando los acercamientos, pues los une una amistad de muchos años. “Son paisanos”, dicen y hablan de llamadas entre ambos. No obstante, este es de los pocos acercamientos que el mismo Fernando Vargas niega: “Con Carlos Ramón es el único con el que no me he reunido. Es muy amigo mío y lo aprecio mucho. Hay gente interesada en que hablemos. Hay gente que ha hecho contactos. Estuvimos fuera del país. Somos grandes amigos”.

El nombre de Carlos Ramón González también ha resonado en torno a un tercer aspirante que ha puesto su nombre a consideración: el diputado Ferley Sierra, quien ha ganado notoriedad por su oposición a la familia Aguilar, pues sus denuncias han tumbado a varios funcionarios de la Gobernación. Ello lo ha posicionado entre los nombres reconocidos de los alternativos, por lo que incluso ha llegado a pedir el aval por los verdes. Sierra tendría la ventaja de que hace parte del grupo que ha despuntado en Santander y ha llegado a poner senadores y representantes. Incluso fue uno de los arquitectos de la campaña de Jota Pe Hernández, uno de los senadores más votados en 2022. Sin embargo, este grupo no tendría la total simpatía de González, que es santandereano, por lo que el aval se podría frenar.

Algunos consultados aseguran que los acercamientos de Carlos Ramón González con otros candidatos (Hernández y Vargas) irían en detrimento de la candidatura de Sierra. A pesar de todo, el diputado reconoció que le preguntó, en persona, al copresidente de los verdes por los rumores sobre apoyos a externos y este le habría asegurado que “priman las candidaturas propias”. También estaría el antecedente de que los alternativos de Santander se fueron contra la candidatura a la Cámara de Luz Danna Leal —esposa de González—, y sacaron adelante la postulación de Cristian Avendaño, por lo que algunos señalan que esto les podría costar la candidatura a Ferley y otros verdes, pues González no los tendría en sus afectos. Frente a estos comentarios, se intentó contactar con Carlos Ramón González de varias formas, pero no estuvo dispuesto a responder los cuestionamientos.

Un exmilitar en la baraja y el heredero de Serpa

Además de los tres mencionados, hace poco comenzó a sonar para la Gobernación el nombre de Juvenal Díaz Mateus. Se trata de uno de los generales que salieron del Ejército en la barrida que hizo el presidente Gustavo Petro al iniciar su mandato. Con más de 35 años de carrera militar, tenía poca o nula relación directa con la vida política; aunque su familia ha sido un reconocido clan político en Santander. Uno de sus hermanos fue senador y el otro, Luis Eduardo, es representante por el Partido Conservador. Al ser parte de dicha familia, ya se ha dicho que también podría tener el apoyo de los Aguilar, que impulsaron la candidatura de su hermano a la Cámara. Pero los conocedores de la movida política santandereana advierten que solo tendría el guiño de Richard Aguilar —quien enfrenta un proceso por corrupción—. Por otro lado, a pesar de que su familia es tradicionalmente conservadora, allegados a los Díaz Mateus comentaron que optaría por irse con firmas, en un gesto de independencia. Y confirmaron que ya le habría propuesto que fuera su director de campaña a Óscar Jahir Hernández —quien estuvo muy metido en la campaña presidencial rodolfista—.

En los últimos días también se ha comenzado a escuchar el nombre de Horacio José Serpa. El exsenador ha sido mencionado como posible aspirante a la Alcaldía de Bogotá, pero algunos directivos del partido En Marcha confirmaron que sus intenciones serían llegar a la Gobernación de Santander con su aval. Esta candidatura tiene dos puntos llamativos, pues es el hijo de Horacio Serpa, quien por muchos años fue el gran elector liberal en el departamento y Colombia, y hasta fue gobernador, además de que En Marcha ha tenido acercamientos al Pacto Histórico. No obstante, varios políticos consultados dudan de la candidatura de Serpa, pues “le falta calle” y tendría poco capital político propio en Santander, pues ha sido concejal de Bogotá y su paso por el Senado no estuvo muy vinculado a la región.

La baraja de candidatos

Horacio José Serpa

Hijo del exgobernador y político liberal Horacio Serpa. Fue concejal por Bogotá y luego saltó a ser senador entre 2018 y 2022. Su nombre ha sonado como aspirante a la Alcaldía de la capital, pero los rumores apuntan a que aspiraría por En Marcha.

General (r) Juvenal Díaz Mateus

Fue uno de los oficiales de mayor grado que salió ante la poda que hizo hace unos meses el presidente Gustavo Petro. Hace parte de la familia Díaz Mateus, importante clan político de Santander que ha puesto varios congresistas. Su hermano, Luis Eduardo, es actual representante a la Cámara por el Partido Conservador. Aunque cercano a los conservadores, iría por firmas.

Fernando Vargas Mendoza

Fue senador y alcalde de Bucaramanga entre 2008 y 2011 por el Partido Liberal. Es un importante empresario en Santander, cabeza del grupo Energys, y fundador y dueño principal de la Universidad de Santander (UDES). Fue inhabilitado por diez años por irregularidades en la contratación durante su alcaldía. La sanción ya terminó.

Rodolfo Hernández

Exalcalde de Bucaramanga. Enfrentó varias sanciones disciplinarias durante su mandato. Proviene del mundo empresarial y logró llegar por su discurso antipolítico hasta la segunda vuelta presidencial en 2022, en la que perdió ante Gustavo Petro. Llegó al Senado por algunos meses en la curul de la oposición, pero renunció en octubre pasado. La confirmación de su aspiración tiene paradas varias posibles aspiraciones.

Ferley Sierra

Actual diputado por Santander de la Alianza Verde. Fue uno de los que más hizo campaña en Santander por J. P. Hernández. Es del sector de alternativos de los verdes que han hecho campaña por redes sociales. Ha ganado reconocimiento por su oposición a la familia Aguilar, sobre todo al gobernador Mauricio Aguilar.

Juan Torres

En septiembre propuso su nombre para que el Pacto Histórico lo tomara como candidato. Dicen que es de la izquierda tradicional de Santander, pero hasta el momento su aspiración no ha tenido fuerza.

