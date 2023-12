Name se enfrentó con Petro tras decisión sobre facultades mineras de Antioquia

El senador Iván Name se ha vuelto cada vez más crítico del presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

El presidente del Congreso, el senador de Alianza Verde Iván Name, le salió al paso a la decisión del mandatario Gustavo Petro de finalizar la “delegatura” que le había hecho el Gobierno de Andrés Pastrana al departamento de Antioquia en materia de minas.

Name, quien se ha enfrentado a Petro en varias instancias y prometió darle un trámite no tan favorable a las reformas de la Casa de Nariño si no tienen ajustes, advirtió que ese paso atenta contra la autonomía regional que se promulgó con la Constitución de 1991.

“Esta medida desconoce el camino trazado por nuestra Constitución, vulnera el principio de progresividad de la descentralización y contradice el artículo 28 del Plan Nacional de Desarrollo”. precisó Name.

A lo que se refiere el presidente del Senado es a que la Agencia Nacional de Minería (ANM) no prorrogará la delegación minera a la Gobernación de Antioquia y reasumirá (a partir del 1 de enero de 2024) las funciones de autoridad minera delegadas desde el año 2001 al departamento, con el fin de fortalecer la entidad.

La decisión no cayó nada bien en la política antioqueña. El saliente gobernador Aníbal Gaviria comentó que la ANM ya notificó a la Gobernación que no prorrogará la delegación minera “con el presunto argumento jurídico del carácter permanente que ha adquirido. Rechazamos esta decisión y su motivación, que vuelve a poner de presente el centralismo imperante en nuestros días”.

Por su parte, el gobernador electo, Andrés Julián Rendón, aseguró que la decisión desconoce la autonomía de las regiones: “Un centralismo que asfixia, fastidia y divide. Nos cierra las puertas a una minería responsable y se las abre a la delincuencia. El liderazgo es para echarse las causas difíciles al hombro. Las fáciles se tramitan solas”.

En todo caso, Petro y su ministro de Minas, Andrés Camacho, defendieron la decisión y advirtieren, entre otras cosas, que no se está afectando la autonomía regional.

“Nada de centralismo, nada de revanchas, se trata de organizar la política minero energética del país”, precisó Camacho.

Expresidente:



1. La Corte Constitucional Interpretó el alcance de las delegaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 489 de 1998 y señaló en la Sentencia C-727 de 2000 que la delegación entre entidades NO puede representar un reparto definitivo de competencias, sino un…

