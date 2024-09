Antonella Petro, hija del presidente, regresa a Colombia

Gustavo Petro celebró el regreso de su hija Antonella a Colombia. Foto: Cortesía

La hija menor del presidente Gustavo Petro, Antonella, regresará a Colombia. Así lo dijo ella en un post en Instagram, que compartió su padre en X. El mismo mandatario había anunciado la salida de su hija, asegurando que era víctima de una “persecución psicológica”.

“Dejar el país donde uno nació, creció y construyó su vida es una de las cosas más complejas, sobre todo cuando los motivos no vienen de una voluntad propia”, escribió Antonella Petro.

Y agregó: “Huir nunca será la solución a los problemas. Es de cobardes dejar solas a las personas que uno quiere cuando más lo necesitan y más cobarde aún, cuando la razón es influenciada por personas externas, que no hacen parte de mi entorno. Por esta razón he decidido volver a Colombia a terminar mis estudios. No dejaré a las personas que quiero solas por darle el gusto a la gente sesgada”.

Fue, como se dijo, el presidente Petro quien informó la salida de Colombia de su hija menor. Lo hizo el pasado 30 de agosto, durante la posesión de la nueva defensora del Pueblo, Iris Marín.

Según Petro, su hija Antonella “sufrió las consecuencias de un conflicto en las redes, en las esquinas de las calles, en algunos lugares”, refiriéndose, por ejemplo, a un partido de Colombia en 2023 en el que la menor de edad fue abucheada por algunos de los asistentes al estadio. Y aseveró que “ha sufrido persecución psicológica”.

“Hay un fascismo creciente en la sociedad colombiana, en sus clases pudientes, en sus clases medias altas, que no pueden entender por qué la prioridad de un Estado tiene que ser la de acercarse y abrazar al pobre, a la humilde, al negro, a la indígena, al campesino, al joven del barrio popular, a la mujer en general, porque esa es su prioridad antes que nada”, aseveró Petro en Chocó.

“Mi hija decidió irse y es la última que tenía. Realmente estoy triste, vacío, desolado”, concluyó en ese momento.

