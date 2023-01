Antonio García y Roy Barreras se confrontan antes de la reunión Gobierno - Eln

Antonio García, comandante del Eln, y Roy Barreras, presidente del Senado. Foto: Archivo particular

Una de las motivaciones para la reunión de emergencia que sostendrán la próxima semana el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) fue la ligereza en las comunicaciones y los canales inadecuados para hacerlo. Así lo consideraron varios analistas, que señalaron que el exceso de anuncios importantes vía redes sociales generó la primera crisis de la mesa de diálogos con el Eln.

Tal parece que poco y nada se aprendió sobre ese primer impasse, pues este fin de semana el comandante del Eln, Antonio García, y el presidente del Senado, Roy Barreras (Pacto Histórico), se tranzaron en una extensa discusión en redes sociales sobre si el narcotráfico impregnó la lucha insurgente.

Todo empezó por un mensaje que publicó el presidente Gustavo Petro hablando sobre los caminos que podía tomar el Eln: “O el camino del padre Camilo Torres Restrepo o el camino de Pablo Escobar”, escribió el mandatario, en el mensaje en que citó una entrevista que le hizo CM& al senador Barreras. En dicha oportunidad, el congresista del Pacto Histórico habló sobre la oportunidad que a su juicio tiene la guerrilla para hacer parte de la “Paz total” que propone el gobierno Petro.

“El Eln empezó su insurgencia 60 años atrás. Lo hizo con unas ideas que suponían unas exigencias sociales”, recordó Barreras, quien señaló que “es la primera vez en esos 60 años que se encuentran en un gobierno progresista de izquierda democrática. Esa oportunidad no la pueden perder”.

De acuerdo con el presidente del Senado, los caminos son claros: “O pasan a la historia como constructores de esa paz total aceptando la mano generosa del gobierno del presidente Petro o pasan a la historia como una guerrilla que se degeneró en narcotráfico y que terminó solamente aportando dolor muerte y secuestro.”

El parlamentario consideró por otro lado que la guerrilla tiene “la primera oportunidad de construir historia” y la instó a que en la reunión de emergencia que se realizará el miércoles 18 de enero en Caracas, Venezuela, con el fin de abordar la forma de superar la crisis, se discuta la posibilidad de pactar un cese al fuego bilateral “como lo hizo al final del gobierno Santos”.

La entrevista y el comentario de Petro no cayeron bien al comandante del Eln, Antonio García, quien sin necesidad de citar ninguno de los mensajes los calificó como “cosas atrevidas y despropósitos que no ayudan para nada”. A partir de ese mensaje, García rechazó el dilema que planteó Barreras y aseguró que “el Eln no tiene disyuntivas para tomar un camino u otro, desde hace 60 años hemos sido y somos de Liberación o Muerte”.

@petrogustavo @RoyBarreras A veces se dicen cosas atrevidas y despropósitos que no ayudan para nada... 👇👇👇 — Antonio Garcia (@antonioGcdte) January 14, 2023

Por último, el líder guerrillero que definió la organización insurgente como “a mucho honor” camilista, aseveró que su propósito es “ayudar a que Colombia sea más justa y más democrática” y que este sea un país “para todos”.

El tema no paró ahí y pocas horas después Barreras le contestó a García sobre si lo que mencionó es un “despropósito”. “Es atrevido para la opinión hastiada de la guerra afirmar aún que el Eln es una insurgencia y por tanto un interlocutor político válido en un país que sabe que 60 años de acciones violentas no han dejado sino viudas y huérfanos, pero no es un despropósito”, escribió el senador.

Como García, el presidente del Senado también hizo una cadena de mensajes en la que además reconoció los orígenes, la historia del Eln y de las insurgencias en general, una postura que ya había planteado en los acercamientos que alcanzaron a tener en La Habana durante el gobierno Santos, cuando se estaba discutiendo el cese del fuego entre Estado y guerrilla.

“En 2011 reconocimos el conflicto armado en la ponencia de la Ley de Víctimas rompiendo el dogma de la inexistencia del conflicto y un año después abrimos el camino de la Justicia Transicional para las insurgencias cuando presenté el Marco para la Paz”, añadió Barreras quien por último reconoció que hay inequidades por resolver, pero les pidió que no desviaran la vista de cómo el narcotráfico permeó la insurgencia e insistió en que sí existe una disyuntiva: “O somos todos constructores de Paz y de ese nuevo país más justo y en paz o nos devora a todos la violencia y la maldición del narcotráfico”.