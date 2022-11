Aplazada moción de censura a Minminas: oposición dice que buscan dilatar el debate

. Foto: Óscar Pérez

El debate de moción de censura en contra de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, estaba programado para mañana 23 de noviembre en la Cámara de Representantes; sin embargo, este martes la sesión fue aplazada.

De acuerdo con el ministro del Interior, Alfonso Prada, el debate fue aplazado para la próxima semana pues buscan darle prioridad a la reforma política que será debatida mañana en la Comisión Primera de la Cámara.

Así las cosas, el presidente de esa comisión, Juan Carlos Wills, acordó junto al Gobierno aplazar el debate contra Vélez, del que han sido promotores los partidos Centro Democrático y Cambio Radical.

Si bien Prada dijo que la decisión fue concertada también con la oposición, desde el partido uribista dicen que no fue así y que se trata de una “jugada del Gobierno para dilatar la discusión”, que podría apartar a Vélez del cargo.

“Estábamos listos y preparados, pero, se ha aplazado para dentro de ocho días por el trámite de la reforma política. Esto fue concertado y se trata de un ambiente democrático”, dijo Prada.

Por el contrario el representante Juan Espinal señaló que “en ningún momento nos reunimos con el ministro del Interior para aplazar la moción de censura. Esto rompe la relación del Gobierno en la base del respeto a la oposición. No tenemos garantías”.

Desde la oposición agregaron que van a insistir en la moción de censura para que “la ministra responda a los colombianos por sus salidas en falso, que han puesto en jaque al sector minero energético”, dicen.

Igualmente, según dice el representante Óscar Villamizar, tiene información sobre que el Gobierno “no ha podido organizar su coalición para que la moción no salga en contra. Por eso piden el aplazamiento de la fecha. No estamos de acuerdo y no queremos que la fecha sea la próxima semana”, dijo.