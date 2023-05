Aprobación del presidente Gustavo Petro cayó al 30 %, según Datexco

El presidente Gustavo Petro se encuentra este sábado en Portugal, desde donde emitió el comunicado en el que rectificó su afirmación sobre el fiscal. Foto: Presidencia de Colombia

La firma Datexco publicó los datos más recientes de su encuesta Opinómetro, en la que preguntó sobre la gestión del presidente Gustavo Petro y la visión que tienen los colombianos de algunos de los programas de gobierno más relevantes. La medición, encargada por La W, contó con una muestra de 700 personas.

Ante la pregunta sobre si aprueba o desaprueba la manera cómo el presidente Petro está manejando el país, el 61 % aseguró que está en contra, lo que representa un incremento del 9 % frente a la última encuesta (52 %). La aprobación cayó ocho puntos, pasando del 38 al 30 %.

Otro de los puntos en los que sale perdiendo el mandatario tiene que ver con los llamados “balconazos”, los discursos que ha pronunciado desde la Casa de Nariño. Según la encuesta, a un 58 % no les gusta y a un 31 % sí. Otro 9 % no sabe y el 2 % restante no responde.

En ese mismo sentido, la mayoría (68 %) rechazó que el presidente haya invitado a una “revolución” para sacar adelante su paquete de reformas sociales (salud, laboral y pensional), estos después de que el mismo Petro anunciara el fin de la coalición mayoritaria de Gobierno y su segundo remezón ministerial.

Precisamente, el reciente cambio en el gabinete, por el cual salieron siete ministros del Gobierno, fue otro de los puntos que tocó la encuesta. El 31 % dijo que se siente tranquilo con los cambios, frente al 51 % que contestó lo contrario.

Por último, la encuesta de Datexco preguntó por la paz total del presidente Petro y le pidió a los 700 participantes que calificara de 1 a 5, siendo 1 muy mal y 5 muy bien, su percepción sobre el avance de las negociaciones con grupos armados y bandas criminales. El promedio de la respuesta fue 2,2.

