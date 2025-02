Aprobación del presidente Gustavo Petro cayó al 32 %, según encuesta de Invamer

Así le fue a Petro en la más reciente encuesta de Invamer. Foto: Gustavo Torrijos

En la noche de este jueves se conocieron los resultados de la encuesta Invamer Poll #165, en la que la firma preguntó por la gestión del actual gobierno, los mandatarios regionales y las principales preocupaciones ciudadanas. En cuanto al Ejecutivo, el presidente Gustavo Petro resultó con menor aprobación y mayor imagen negativa.

Según la medición, tras obtener 34 % en octubre del año pasado, la aprobación cayó a 32 % este mes. Así mismo, la desaprobación saltó del 60 % al 63 %. Si se analizan los resultados por ciudades, Bucaramanga fue la peor plaza para el mandatario, pues solo un 20 % de los encuestados creen que lo está haciendo bien.

La encuesta también indagó sobre algunas de las principales apuestas de Petro y su equipo, como lo es la llamada paz total. Al respecto, un 70 % cree que va por mal camino, un 22 % cree todo lo contrario y el 8 % restante no sabe o no responde. En cuanto a las reformas, a un 60 % no le gustan y a el 32 % le parecen adecuadas.

También llama la atención que un 60 % de los encuestados cree que el presidente Gustavo Petro está buscando cómo reelegirse, contra un 35 % que los descarta. Por último, cabe anotar que la medición preguntó por el sistema de salud, sobre el cual un 26 % cree que es malo y un 34 % considera que merece una calificación de tres sobre cinco.

Los gobernadores también pasaron al tablero y el mejor calificado fue Yamil Arana, de Bolívar, con un 76 % de aprobación. A él lo siguen Erasmo Zuleta, de Córdoba (68 %); Andrés Julián Rendón, de Antioquia (61 %); Juvenal Díaz, de Santander (47 %); Eduardo Verano, de Atlántico (49 %); y Dilian Francisca Toro, del Valle (40 %).

Ficha técnica encuesta Invamer

EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA: INVAMER S.A.S.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: INVAMER S.A.S., para su venta por suscripción.

FUENTE DE FINANCIACIÓN: recursos propios de INVAMER S.A.S.

UNIVERSO: Hombres y mujeres de 18 o más años, de todos los niveles socio-económicos, residentes en: Bogotá (5.479.011), Medellín (1.813.155), Cali (1.374.126), Barranquilla (810.019), Cartagena (558.909), Bucaramanga (390.351) y Montería (245.973), para un total de 10.671.544 personas, según el último Censo publicado en Colombia por el DANE.

TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA: 1.600 encuestas personales distribuidas de la siguiente manera: Bogotá 400 encuestas, Medellín 200 encuestas, Cali 200 encuestas, Barranquilla 200 encuestas, Bucaramanga 200 encuestas, Cartagena 200 encuestas y Montería 200 encuestas. Para ajustar la muestra total al tamaño real del universo de cada ciudad, se aplican factores de ponderación.

MARGEN DE ERROR: Los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95%, son: para el total de la muestra de las 7 ciudades +/- 2,45%; para el total de la muestra de Bogotá +/- 4,90%; para los totales de las muestras de Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Montería +/6,93%;.

FECHA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS: Del 14 al 23 de febrero de 2025.

