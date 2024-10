Aprobación de Petro mejoró cinco puntos en medio de investigación del CNE

Presidente Gustavo Petro. Foto: ANDREA PUENTES

La aprobación del presidente Gustavo Petro pasó del 29 % al 34 % entre agosto y octubre, de acuerdo con la más reciente medición de Invamer Poll. La desaprobación también mejoró, al disminuir del 66 % al 61 %.

Es de anotar que el resultado se da en medio de la polémica que ha generado la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la campaña de Petro, que se conoció la semana pasada. La recolección de datos, de acuerdo con la ficha técnica, se realizó del 4 al 13 de octubre.

La encuesta tiene un marco de error de 2,62 %, con 1.400 encuestas repartidas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena.

Continuando con la aprobación, la ciudad donde el indicador mejor se ubica en octubre es Cartagena con el 46 % frente al 18 % de Medellín. En niveles similares se encuentran Cali (45 %), Barranquilla (37 %), Bogotá (34 %) y Bucaramanga (31 %).

Sobre las reformas, con la laboral actualmente discutiéndose en la plenaria de la Cámara de Representantes, estas tuvieron un leve repunte del 33 % frente al 29 % de agosto.

En cuanto a la reelección, los niveles se mantienen similares desde junio cuando se incluyó la pregunta por primera vez en la encuesta trimestral de Invamer Poll. Para octubre, 31 % dice que Petro no busca reelegirse frente al 65 % que dice que sí.

Puede leer: Agencia Jurídica del Estado defiende a Petro en el CNE y alerta posibles demandas

Es importante anotar que el presidente ha dicho que no tiene un interés personal en ser reelegido. No obstante, no se ha desligado de manera completa de iniciativas como la de la senadora Isabel Zuleta, quien quiere promover una reforma constitucional en el Congreso para que la reelección en Colombia sea posible.

Esta es la ficha técnica de la encuesta Invamer Poll sobre la aprobación de Petro en octubre de 2024:

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.