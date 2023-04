Aprobado en primer debate el proyecto que reduce el salario de los congresistas

El proyecto de reforma al Código Electoral tiene cerca de 400 artículos y hay muchas desconfianza en torno al registrador Alexander Vega. Foto: Leonardo Vargas/ Prensa Senado

La propuesta del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como “Jota Pe”, logró avanzar en primer debate tras conseguir los votos a favor de los 16 congresistas que asistieron este martes a la Comisión Primera del Senado. El proyecto, que formalmente modifica el régimen salarial de los congresistas, establece que el sueldo de estos solo podrá estar conformado por la asignación básica y los gastos de representación.

De esta manera, la propuesta elimina el reconocimiento de gastos de salud, primas de localización, vivienda y transporte. Así mismo, establece que ningún funcionario de la administración central o los entes territoriales, con excepción del presidente de la República, podrá tener un salario superior al de los congresistas. Esto, en la práctica, también les reduce el sueldo a magistrados de las altas cortes, entre otros.

“Pasamos positivamente el primer round, nos quedan tres debates, el de plenaria del Senado y dos más en la Cámara de Representantes. Los congresistas han entendido tres cosas: que esté es el proyecto más viable, porque modifica la Ley Cuarta, los otros buscaban una modificación de la Constitución; que aquí no hay derechos adquiridos; y tercero, que el pueblo colombiano no están tragando entero y está haciendo una veeduría contundente”, le dijo el senador “Jota Pe” Hernández a El Espectador. De acuerdo con Hernández, de aprobarse la iniciativa, Colombia ahorraría cada año cerca de 9 mil millones de pesos.

Aunque todos los asistentes a la comisión votaron a favor, algunos mostraron sus dudas frente a los alcances del proyecto. “Mi reparo frente a la iniciativa es que no se tiene la posibilidad de tener un ingreso adicional al de congresista, como ocurre en otros países. El proyecto me gusta, sin embargo, me temo que no reducirá problemáticas”, dijo la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático. “He sido defensora del proyecto para reducir los salarios de los congresistas desde hace años. El único ‘pero’ que tengo es que termine en demandas contra el Estado”, aseguró.

“Este proyecto tiene dos pilares fundamentales: primero, cerrar brechas sociales y, segundo, recuperar la confianza ciudadana. Acompañaremos cada iniciativa que busque poner en sintonía al Congreso con la sociedad”, afirmó por su parte el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa.

El senador Humberto de la Calle anotó que compartía la tesis de que los congresistas no tienen derechos adquiridos:“un Congresista no puede ser tratado como un contratista o trabajador, toda vez que hacemos parte de una categoría de funcionarios que no están sujetos a un contrato laboral”.

