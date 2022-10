“Aquí hay una persecución religiosa”: gremio pastoral por impuesto a las iglesias

La Confederación Evangélica de Colombia (Cedecol) se opuso a los impuestos a las iglesias, propuestos en la reforma tributaria. El pastor Edgar Castaño (segundo de izquierda a derecha), presidente de Cedecol, catalogó la propuesta como una persecución religiosa. Foto: Juan Sebastián Lombo

A pesar de que el Ejecutivo había descartado incluir en la reforma tributaria impuestos a las confesiones de fe, la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, logró la adición de un artículo en el que se gravaría a estas comunidades en las actividades que sean ajenas al culto religioso. Aunque el tema no ha tenido mucha resonancia, la iglesias cristianas han comenzado a moverse para oponerse al tema.

Tanto así que convocaron a una rueda de prensa este martes para expresar su posición. A través de la Confederación Evangélica de Colombia (CEDECOL), varias confesiones cristianas protestante rechazaron el punto propuesto por Katherine Miranda. “El intento de imponer impuestos a la iglesia es una solapada persecución a la fe y una violación y a la constitución y libertad religiosa”, fue la premisa expresada por Edgar Castaño, presidente de Cedecol.

Castaño rechazó la propuesta y la consideró inconstitucional, puesto que estaría violando el concordato que tiene Colombia con el Vaticano, como representante de la iglesia católica. Dicho tratado internacional es el que permite a las otras confesiones religiosas no ser objeto de impuestos, debido a que bajo un principio de igualdad debe garantizarse los mismos beneficios.

“Si se pretende imponer impuestos se debe reformar primero el tratado de concordato y la ley estatutaria”, expresó en rueda de prensa Castaño. Además de registrar sus declaraciones, El Espectador habló con el líder religioso para profundizar en la posición de las comunidades cristianas a las que representa. Señaló que bajo ninguna condición se le debería cobrar impuestos a las iglesias, puesto que supuestamente se vería afectada la labor social que llevan a cabo, y fue más allá al decir que todo se trataría de una persecución de orden religioso.

¿Cómo ve Cedecol la inclusión de los artículos de impuestos a las confesiones religiosas en la reforma tributaria?

Lo que tenemos que decir es que la reforma en el principio no tenía contemplado el tema de iglesias y confesiones de fe. El ministro Ocampo había aclarado que no estaba en la mesa. Este movimiento de impuestos a la iglesias viene de algunos miembros del Senado y la Cámara que tienen algunos intereses de que la iglesia pague impuestos y que en algunos casos pienso que es muy político todo. Es un poco de populismo para que los reconozcan. La iglesia no tiene por qué pagar impuestos. Nuestro trabajo y clasificación es sin ánimo de lucro y el artículo 95 de la Constitución nos incluye como no pago de impuestos, punto en el que están incluidos los servicios comunitarios, los bomberos y partidos políticos. Aquí hay una persecución religiosa. Están ignorando el esfuerzo que hace la iglesia para servir al país. Somos un grupo muy grande en el país, cerca del 15% de la población. Somo 15 millones de creyentes que sumamos al esfuerzo social, al respeto y obediencia de autoridades, y al compromiso con la familia. No entienden nuestra función y algunos la desconocen. Si dejamos de hacer este aporte social, dejaríamos de servir a la comunidad.

El artículo lo que dice es gravar las actividades ajenas al culto, ¿por qué oponerse a ello?

Porque hay que hacerse esta pregunta: ¿cuáles son esas actividades que no hacen parte del culto? ¿De qué estamos hablando? Si hablamos de un concierto, eso es cúltico. Si hablamos de una actividad deportiva, eso es cúltico. Todo eso nace de las actividades de la iglesia como organización cristiana. Hay que preguntarse cuál es el objetivo de esas actividades: formar la persona y hablarle de Cristo. O sea, es una discusión que hay que dar en mesas de diálogo con el Ministerio de Hacienda, la Dian, los congresistas que proponen este tema y nosotros. Necesitamos hablar un poco con ellos para que nos conozcan, porque no lo hacen.

La gente ve a estas megaiglesias y ve pastores en camionetas último modelo, y se cuestionan por qué no pagan impuestos...

Es normal que cada persona decida cómo tiene su forma de vida. Aquí lo importante es que ustedes conozcan que en la mayoría de iglesias el pastor recibe un salario y depende de la responsabilidad que tenga. Digamos, pues si tiene a su cargo 10.000 personas, pues su salario es mucho mayor. Eso no es solo en la iglesias, eso pasa en las empresa y organizaciones. Allí pagan dependiendo el nivel de responsabilidad que tiene. Y es que un pastor de una iglesia grande tiene mucha responsabilidad y si su salario, no los ingresos de la iglesia, le dan la posibilidad de comprarse un buen carro, pues se lo puedo comprar, como se lo compra el director de una empresa o lo que sea.

Ustedes articulan a buena parte de la comunidad cristiana en Colombia, ¿han llegado a hablar de una posibilidad de aportar con impuestos de alguna forma?

Es que nosotros ya aportamos IVA, retención en la fuente, y nosotros aportamos los parafiscales de ley y seguridad social a nuestros empleados. No todas las iglesias tienen empleados, solo algunas.

¿Han evaluado qué implicaciones tendría este cobro de impuestos en las comunidades religiosas?

Vamos a ser muy desalentadas en el trabajo social. Mucho de los recursos que traemos para el tejido social se irían al pago de impuestos y nos vamos a desalentar mucho en el trabajo que tenemos con migrantes, las madres cabeza de familia, drogadictos, adolescentes embarazadas y todo ese tipo de programas que tiene la iglesia. Nos van a desalentar, porque no vamos a poder tener los recursos. Lo que vamos a hacer es que, si hay que pagar el impuesto, hay que obedecer la ley, pero eso no corresponde al esfuerzo que hacemos en este momento como organizaciones cristianas en Colombia.

¿Qué garantía existe ahora para que ese dinero (diezmos, ofrendas y donaciones) que reciben las iglesias vaya a esas labores sociales?

Es fácil. Solo hay que llegar las iglesias y consultar cuáles son las labores sociales. La mayoría dirá que tienen un colegio, un orfanato, un ancianato o similares. Eso se sostiene es con los fondos que llegan a las iglesias. Es muy fácil demostrarlo Además, es fácil ir al Ministerio del Interior y pedir toda la información que ya está en los medios sobre los proyectos sociales que tenemos las iglesias en el país. No es algo que nos inventamos.

¿Han hablado con otras comunidades religiosas, como la musulmana, budista y similares, afectadas por este impuesto?

Claro, es un tema de confesiones de fe. No solo para los cristianos. Incluso es algo de los católicos, que tienen un acuerdo internacional con el Estado colombiano y al que estarían pasando por encima con este cobro de impuestos. También ellos están unidos con este trabajo de hablar con el gobierno y seguir apoyando el gobierno con nuestra estructura social y ética. Lo que necesitamos son mesas de diálogo para llegar a puntos en común.

¿Cuál sería ese punto en común?

El punto en común sería que nosotros seguimos apoyando al gobierno con nuestro trabajo, aún con más fuerza, pero que no nos cobren impuestos.