“Aquí todos somos HP”: esta fue la discusión entre Piedad Córdoba y Jota Pe Hernández

Piedad Cordoba, senadora del Pacto Histórico, y Jota Pe Hernández, de Alianza Verde. Foto: Archivo Particular

Una dura discusión entre los senadores del Pacto Histórico, Piedad Cordoba, y de Alianza Verde, Jota Pe Hernández, saltó del Congreso a Twitter. Durante una sesión de la Comisión Séptima del Senado, la senadora de Gobierno se refirió a Hernández como “ese tipo HP”.

Según Cordoba, se trató de un lapsus, pues no quiso decir HP, sino Jota Pe. “Yo fui secuestrada por Carlos Castaño, por eso me indigna tanto que cuando ese tipo HP dice lo que dice sin conocer la trayectoria de uno”, dijo.

Hernández le contestó y aseguró que no es la primera vez que lo llaman HP: “así me tratan estos politiqueros, que piensan que con esos insultos yo me voy a detener. (...) Yo acá llegué sin miedo, ni a hacer amigos, porque no me eligieron ellos”, aseguró el senador a través de un video de sus redes sociales.

No obstante, la discusión no terminó ahí, pues Piedad Cordoba respondió también al video del senador y aseguró que no entendió por qué se ofendió, si HP quiere decir “Honorable Parlamentario”.

“Un rasgo de la inteligencia es el sentido del humor. Aquí todos somos HP, porque somos honorables parlamentarios”, aseguró la senadora.

Cordoba cerró con el siguiente trino: “Grandísimo HP, le tocó su turno de peinada. Si por “HP” entendió algo malo, pues el que las hace se las imagina (...) Ya se puede ir a hacer un video, esa es su única forma de debatir, porque de frente ‘se le olvidan’ los argumentos”.

Grandísimo HP, @JotaPeHernandez, le tocó su turno de peinada. 🪮



Si por “HP” entendió algo malo, pues el que las hace se las imagina, Honorable Parlamentario.



HP, ya se puede ir a hacer un video, esa es su única forma de debatir, porque de frente “se le olvidan” los argumentos. pic.twitter.com/KobWu3vxbv — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) August 30, 2023

