“No es contra el pueblo argentino, sí contra Milei”: reacciones a expulsión de diplomáticos

La expulsión de los diplomáticos argentinos del territorio colombiano que ordenó el gobierno del presidente Gustavo Petro tras el insulto de su homólogo Javier Milei, ya ha dejado ver diversas reacciones. Aunque la mayoría son de respaldo al mandatario colombiano, algunas tachan de dura la medida y reclaman su “pasividad” frente al panorama político en Venezuela.

Después de hablar con el canciller Luis Gilberto Murillo sobre el último comentario de Milei, quien lo llamó asesino, el presidente Petro tomó la decisión de expulsar al embajador argentino, Gustavo Dzugala, y a su equipo. Según la Cancillería, las expresiones reiterativas del presidente argentino han deteriorado la confianza de la nación.

El presidente del Congreso, Iván Name, quien se ha caracterizado por sus fuertes críticas al presidente Petro, en especial por sus reformas sociales, dijo que “repudia el irrespeto” de Milei contra el jefe de Estado colombiano e hizo un llamado a la hermandad.

Desde la coalición oficialista, el presidente de la Cámara, Andrés Calle, (Partido Liberal) indicó que respalda la decisión del Gobierno y que se debe defender la institucionalidad: “Aunque creo fundamental que el debate político se centre en encontrar soluciones constructivas para mejorar la situación de nuestra región, en lugar de desviar la atención con ataques personales; no cabe duda que en este momento la respuesta es respaldar la decisión del Gobierno Nacional frente a las declaraciones del presidente Milei”.

En diversas ocasiones, el Presidente Milei ha expresado críticas hacia el Presidente @petrogustavo. Sin embargo, es importante reconocer el gran compromiso que ha tenido el Gobierno del Presidente Petro con la democracia y la paz.



Aunque creo fundamental que el debate político…

También desde el oficialismo, el representante Gabriel Becerra aseguró que la determinación del presidente es para cumplir con el “deber constitucional de defender la dignidad de la institución presidencial y el mandato popular”. A su vez, calificó la política de Milei como de odio, revanchismo social y grosería.

David Racero, representante del Pacto Histórico, apuntó que no se trata de algo de partidos o de posturas políticas: “Como colombiano no se puede tolerar el insulto al presidente Petro por parte de otro mandatario. Respetamos y queremos al pueblo argentino, pero no se puede tolerar este tipo de insultos”.

El senador de la misma coalición Iván Cepeda, dijo que la acción del Gobierno no es contra el pueblo argentino, “que queremos y admiramos, es contra quien hoy los gobierna con talante autoritario”.

Además de calumniar a nuestro presidente, @petrogustavo, el presidente Milei ofende gravemente a nuestra Nación que lo eligió democráticamente como Jefe de Estado. La decisión de nuestro gobierno no es contra el pueblo argentino que queremos y admiramos, es contra quien hoy los…

Asimismo, el senador Humberto de la Calle, por su parte, aseguró que el presidente simboliza la soberanía de un país, mencionando que las discrepancias entre mandatarios es inevitable, “pero la deriva hacia los insultos es inadmisible. Y como colombiano, no puedo aceptar el tratamiento infame de Milei a Gustavo Petro”.

Las discrepancias entre presidentes son inevitables. Y quizás necesarias. Pero la deriva hacia los insultos es inadmisible. Y como colombiano, no puedo aceptar el tratamiento infame de Milei a @petrogustavo. El presidente simboliza nuestra soberanía. No meta la mano Milei. Es…

. El presidente simboliza nuestra soberanía. No meta la mano Milei. Es… — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) March 28, 2024

De otro lado, desde la oposición, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal calificó la decisión como una “pataleta”. “Gustavo critica a quienes le recuerdan que hizo parte del grupo terrorista (M-19), pero no titubea en atacar a quienes discrepan de su visión”.

Su compañero de partido Andrés Forero, sostuvo que mientras el Gobierno compartió un “tibio comunicado” ante la situación política en Venezuela, país en el que se inhabilitó a María Corina Machado para participar en las elecciones, rompe relaciones con Argentina por los comentarios de Milei.

Maduro excluye a la oposición de las presidenciales e insulta y se ríe de @petrogustavo.



Respuesta: tibio comunicado de @CancilleriaCol y exaltación presidencial de Chávez.



Milei responde a insultos de Petro:



Respuesta: romper relaciones con Argentina.



Vanidad y doble rasero. — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) March 28, 2024

