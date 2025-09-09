Debate de reforma a la salud se iniciará la próxima semana con tres ponencias

Ministros de Hacienda, Germán Avila Plazas, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante la presentación del concepto fiscal de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. Foto: Ministerio de Hacienda

El presidente de la Comisión Séptima del Senado, Miguel Ángel Pinto, informó al ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre agendamiento el de la discusión para la reforma a la salud para el próximo 16 de septiembre en esta célula legislativa.

A través de su cuenta de X (antes twitter), fue el mismo Benedetti quien hizo el anuncio, enfatizando que esta reforma “está desde el 2 de abril en la Comisión Séptima del Senado, 5 meses después se empezará a discutir”. Al respecto, el jefe de la cartera política fue optimista frente a la votación asegurando que “creería que la votación será rápida porque tiempo sí han tenido para estudiarla. La salud está en manos de la Comisión Séptima del Senado”.

Luego de su aprobación en el mes de marzo, la iniciativa no había reportado mayor movimiento en la Comisión debido a los debates de control político tanto al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de Hacienda, Germán Ávila Plazas, quienes debían sustentar ante los senadores la viabilidad fiscal del proyecto.

En medio de estas discusiones fueron presentadas dos ponencias. La primera, en sentido positivo, cuenta con las firmas de Martha Peralta, Ferney Silva, Wilson Arias, Omar Restrepo (todos del Pacto Histórico) y Fabián Díaz (Verde). De su parte, la senadora de la ASI, Berenice Bedoya, se desligó y presentó una ponencia alternativa, mientras que un grupo mayoritario compuesto por el restante de congresistas: Esperanza Andrade y Nadia Blel (Consevador); Miguel Pinto (Liberal); Norma Hurtado (U); Alirio Barrera y Honorio Henriquez (Centro Democrático) y Ana Paola Agudelo (Mira). En medio queda Lorena Rios (Colombia Justa y Libres), quien aún no tendría parte en alguna ponencia.

¿Sin ponencia negativa?

En medio de este trámite, y según ha reportado propiamente el Gobierno, son seis los documentos que se han presentado para sustentar la viabilidad fiscal de la iniciativa, siendo el último el radicado el pasado 21 de agosto.

Según señaló la senadora Norma Hurtado (la U) “estamos generando consensos frente al articulado, pero muy puntualmente sobre el sexto aval fiscal”, palabras que dejaron en evidencia una intención de conciliación y no de hundimiento para la reforma 2.0 como ya pasó en el 2023, hecho que en su momento ya había recalcado el presidente de la Comisión, Miguel Pinto, al momento de su posesión en la dignidad.

Ahora bien, Hurtado también manifestó que desde el Gobierno se esperaban respuestas precisas en torno a los “ingresos, los usos y en torno a cómo aumenta la atención primaria en salud y cómo disminuye los presupuestos de mediana y alta complejidad, pero también necesidad de saber cómo se va a asumir en esa reforma lo concerniente a la Nueva EPS”.

Al margen de estas respuestas, el senador Pinto (Liberal) también dejó en el aire los “interrogantes por absolver sobre las fuentes de financiación, sobre el costo de la reforma a la salud y sobre si está incluido o no en el Presupuesto que está discutiendo el Congreso de la República para 2026”. El presidente de la comisión detalló, igualmente, que se buscará sacar una reforma “abierta”, aunque no descarta la existencia de una reforma de archivo.

