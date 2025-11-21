Logo El Espectador
Choques en el gabinete petrista se profundizan y afectan la recta final del gobierno

La figura e influencia del ministro Armando Benedetti ha causado fricciones, públicas y privadas, entre los jefes de cartera. A ello se suma la dificultad de encontrar nuevos funcionarios a nueve meses de que acabe el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Redacción Política
21 de noviembre de 2025 - 11:05 a. m.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, han formado una alianza en la Casa de Nariño.
Foto: CESAR CARRION

La dificultad del presidente Gustavo Petro para encontrar a un nuevo ministro de Justicia dejó al descubierto que el gabinete, a nueve meses de que acabe el gobierno, tiene fracturas cada vez más visibles. En el centro está una figura que, desde que llegó en febrero de este año a la Casa de Nariño, ha causado polémicas: el ministro del Interior, Armando Benedetti.

En efecto, esos choques están pasando al plano público. Solo esta semana, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, desautorizó a Benedetti en el álgido tema del aumento del salario...

Por Redacción Política

EDUARDO BENAVIDES LEGARDA(72582)Hace 32 minutos
PETRO y BENEDETTI: hechos de la misma calaña.
ERWIN JIMENES(18151)Hace 54 minutos
Jajajajajaj..otra "crisis"...en eso se la paso el pasquin,los 4 años de gbnodel pdte Petro ..vendiendo "crisis".
