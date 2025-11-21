Choques en el gabinete petrista se profundizan y afectan la recta final del gobierno

El ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, han formado una alianza en la Casa de Nariño. Foto: CESAR CARRION

La dificultad del presidente Gustavo Petro para encontrar a un nuevo ministro de Justicia dejó al descubierto que el gabinete, a nueve meses de que acabe el gobierno, tiene fracturas cada vez más visibles. En el centro está una figura que, desde que llegó en febrero de este año a la Casa de Nariño, ha causado polémicas: el ministro del Interior, Armando Benedetti.

En efecto, esos choques están pasando al plano público. Solo esta semana, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, desautorizó a Benedetti en el álgido tema del aumento del salario...