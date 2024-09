Benedetti está en Colombia delineado la agenda del país ante las sesiones de la FAO

El embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, se encuentra en Colombia. No hay claridad si, tras sus polémicas, se reunirá o no con el presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

El embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, se encuentra en Colombia realizando gestiones propias de su trabajo diplomático, pero no se descarta que pueda tener otro tipo de reuniones derivadas de las polémicas que lo han rodeado en las últimas semanas.

En efecto, Benedetti –según información oficial de la Cancillería– está en el país para desarrollar encuentros con los ministerios de Agricultura y de Relaciones Exteriores para definir el papel del Gobierno del presidente Gustavo Petro en los espacios de debate que se abrirán en la FAO.

Se trata del Comité de Agricultura, el Foro Mundial de la Alimentación y Comité de Seguridad Alimentaria, los cuales se desarrollarán entre septiembre y octubre próximos y en los cuales Colombia quiere jugar un papel relevante.

En todo caso, Benedetti tiene pendientes un par de procesos internos en la Cancillería por presuntamente haber viajado sin permiso oficial fuera de Venezuela cuando oficiaba como embajador de Colombia en ese país, y otro más por un presunto episodio de violencia de género que se habría registrado en España. Eso sí, los casos están en indagación y el diplomático siempre ha defendido su inocencia.

En lo que existe expectativa es en torno a si a Benedetti se verá o no personalmente con el presidente Petro, pues cuando se pregunta en la Casa de Nariño por este tema no dan una respuesta oficial y el embajador ante la FAO no ha respondido los mensajes de este diario.

¡Buenas noticias desde la FAO! Por iniciativa de Colombia y Brasil, la ONU aprobará la designación del 1 de octubre como #DíaInternacionalDelCafé



En la intervención conjunta de los dos países, destacamos que esta celebración anual promoverá el diálogo global, el consumo local y… pic.twitter.com/9PSxeYwSnD — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 12, 2024

