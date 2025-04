“El plan de paz total no ha salido bien”: Gobierno Petro

Ministro Benedetti durante la cumbre de gobernadores en Yopal. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde Yopal, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la política de paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro “no ha salido bien”. Dijo también que se diseñaron nuevas estrategias para definir si las mesas de negociación se mantienen o no.

En la cumbre de gobernadores, a la que Benedetti asistió como representante del Gobierno Petro, el ministro aseguró que “se ha diseñado un plan de paz total el cual, vamos a decir la verdad, no ha salido bien”.

Puede leer: “Violencia verbal”: país político reacciona a insulto del presidente Petro a Cepeda

En ese sentido, dijo que se definió un plazo de unas semanas -a las que ya les quedan 20 días- para que los grupos ilegales se concentren en zonas específicas. “El grupo que no esté concentrado, a ese grupo no se le sigue con las mesas de negociación. Deben concentrarse en los próximos 20 días, sino esas mesas de negociación no se darán”, aseveró. Mencionó, entre otros, a las disidencias de Calarcá y a la denominada (disidencia) Frente 33 que tiene presencia en Norte de Santander.

Al respecto, el gobernador antioqueño, Andrés Julián Rendón, afirmó que, si el Gobierno reconoce las fallas en la política de paz total, entonces debe pasar “a la acción: levantar el cese al fuego con distintas estructuras. Porque así sea solo una la que está bajo esa sombrilla de impunidad le ata las manos para atacar a los criminales. Esto ha sido muy dificultoso y ha traído consecuencias muy dolorosas. si tiene claro que no ha funcionado, que levante el cese al fuego”.

También: “Existen protocolos”: partido cuestionan a Petro por expresión contra Cepeda

También explicó que en su departamento se han presentado enfrentamientos y ataques de los grupos ilegales, llevando a acumular “en 15 días una treintena de soldados y policías heridos, también civiles, nos han asesinado a 4 policías. No sé qué más tiene que pasar para que el Gobierno Nacional entienda que la política de la paz total es equivocada, que no da resultados”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.