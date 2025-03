28 representantes firmaron moción de censura al ministro Armando Benedetti

Ministro del interior durante la aprobación de la Reforma a la salud en la Cámara de Representantes Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El representante José Jaime Uscátegui radicó la moción de censura contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, como lo anunció en días pasados. La citación contó con la firma de 28 congresistas más de distintos partidos.

“Agradezco a los cerca de 28 congresistas de ocho partidos y movimientos. Centro Esperanza, Cambio, Conservador, Verde, Nuevo Liberalismo, Liga Anticorrupción, Centro Democrático. Vamos a decirle no a la corrupción, a la pitufopolítica y a los abusos de autoridad. El ministro Benedetti tiene que darle muchas respuestas al país”, dijo Uscátegui.

Puede leer: Oposición desplegó ruta para subirse al bus de la consulta y entró en modo campaña

En la radicación, se explica que “a pesar de llevar poco tiempo en el cargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ya ha incurrido en graves faltas que justifican su citación a un debate de moción de censura en la Cámara”.

Según el documento, “la más reciente de las faltas tiene que ver con las amenazas que lanzó el ministro Benedetti en los últimos días, tras el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión VII del Senado”. Lo anterior, refiriéndose a lo que dijo el jefe de la cartera política del presidente Gustavo Petro cuando ocho senadores presentaron la ponencia negativa contra la reforma, que se aprobó este martes.

“Yo quisiera ver en el Senado quién se va a atrever a negarle al pueblo que se exprese sobre cierta ley”, dijo en su momento Benedetti.

También: Cita en casa de César Gaviria calentó coalición de partidos tradicionales

En la radicación de la citación a moción de censura también se asevera que “la actitud del ministro del interior es inaceptable, no solo atenta contra la integridad de los congresistas, quienes fueron amenazados de muerte tras las declaraciones del ministro, sino que también constituye una violación a la división de poderes en Colombia”.

Aunque no se ha referido directamente al anuncio de Uscátegui, Benedetti sí habló del reconocido contrabandista que sería extraditado a Colombia. “Ya está demostrado que no tuve nada que ver con el tema de ‘Papá Pitufo’ (...) Quien no domina la moral en su casa, nunca la dominará en público”, escribió en su cuenta en X.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.