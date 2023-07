“Regresar a la Corte no es sinónimo de algo”: Benedetti sobre investigaciones en su contra

Armando Benedetti, exembajador en Venezuela. Foto: Efe y El Espectador

El exembajador en Venezuela Armando Benedetti se pronunció frente a los cuatro procesos que ahora adelantará la Corte Suprema de Justicia, luego de que perdiera su fuero diplomático con su salida de la embajada. Según el político barranquillero, que sea investigado no es sinónimo de que haya cometido un delito.

Después de haber perdido su fuero diplomático por su salida de la embajada en Venezuela, las investigaciones que adelantaba la Fiscalía General en su contra fueron remitidas a la Corte Suprema de Justicia. Las averiguaciones que se realizan son por cuatro delitos distintos: enriquecimiento ilícito, financiación irregular de campañas electorales, interés indebido en la celebración de contratos y posibles actividades ilícitas contra mecanismos de participación ciudadana.

De acuerdo con la Fiscalía, al dejar de ejercer como embajador se revivió el “fuero constitucional que lo inviste porque los hechos se habrían cometido mientras se desempeñó como senador”.

Luego de conocerse el comunicado de Fiscalía, Benedetti aseguró en su cuenta de Twitter que no importaba qué entidad dirigiera una investigación en su contra, pues que la Fiscalía adelantara procesos no significaba impunidad. Igualmente, mencionó que lleva dos décadas respondiendo antes la Corte y que regresar no significaba nada.

“Yo no sé de dónde sale tanto estúpido: ¿Acaso que me investigara Gabriel Jaimes era el paraíso o algún indicio de impunidad? ¿Por qué creen que regresar a la Corte, ante quien siempre he respondido por 20 años y cuyas decisiones siempre he respetado, es sinónimo de algo?”, trinó.

Yo no sé de dónde sale tanto estúpido:



1. ¿Acaso que me investigara Gabriel Jaimes era el paraíso o algún indicio de impunidad?

2. ¿Por qué creen que regresar a la Corte, ante quien siempre he respondido por 20 años y cuyas decisiones siempre he respetado, es sinónimo de algo? — Armando Benedetti (@AABenedetti) July 25, 2023

