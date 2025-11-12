“Me dejé llevar por la ira”: Benedetti se disculpó con Lombana tras insultarla

El ministro Benedetti publicó un video en el que llamó “demente, loca y delincuente” a la magistrada Lombana, de la Corte Suprema de Justicia. Foto: El Espectador

En un corto trino, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció que las palabras con las que se refirió a la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana no fueron las apropiadas. No obstante, Benedetti enfatizó que su retractación solo se dirige sobre la forma en la que habló de Lombana, más no sobre su rechazo hacia los últimos procedimientos en su contra.

A través de un tino, el funcionario expresó que: “He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación y eso no refleja quien quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana. Sin embargo, esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso de poder contra mí y mi familia”.

Las disculpas de Benedetti hacia Lombana llegaron luego de que la Procuraduría anunciara la apertura de una indagación previa por los insultos del ministro, en los que calificó de “demente, loca y delincuente” a la magistrada del alto tribunal.

Las palabras de Benedetti generaron un amplio rechazo. La Defensoría del Pueblo, dirigida por Iris Marín, condenó sus señalamientos, señalando que “las declaraciones del ministro socavan la confianza en la administración de justicia y desconocen la independencia judicial, principio fundamental del Estado de derecho y de la democracia”.

Pero a pesar de la disculpa, Benedetti recalcó que mantendrá sus denuncias sobre lo que considera abusos de poder por parte de la magistrada.

Procesos que enfrenta Benedetti en la Corte Suprema

El ministro enfrenta cuatro procesos activos en la Corte Suprema por presuntos delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Entre ellos destaca el caso Fonade, en el cual se le investiga por supuestamente haber intercedido indebidamente para beneficiar a la empresa Certicámara S. A. en contratos por más de COP 1.000 millones.

La denuncia, firmada por el abogado Jaime Lombana, lo relaciona con los excongresistas Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías, quienes también son investigados por irregularidades en la destinación de recursos públicos.

No obstante, el ministro aseguró que la Corte Suprema carece de competencia para investigarlo: “La Corte Suprema solo investiga a los congresistas; hace más de tres años que no lo soy. No podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025”.

Sin embargo, el alto tribunal ha determinado que mantiene la jurisdicción sobre algunos procesos relacionados con la gestión de Benedetti cuando fue congresista, por lo que la magistrada Lombana conserva la competencia en varios de ellos.

